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Головна Харків Росія атакувала дроном по зоопарку в Харкові: тварини поранені

Росія атакувала дроном по зоопарку в Харкові: тварини поранені

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Дата публікації: 15 червня 2026 18:53
Россия атаковала дроном по зоопарку в Харькове: животные ранены
Дрон у небі. Фото ілюстративне: Reuters

Російські війська атакували Харків за допомогою безпілотників, поціливши по Шевченківському та Холодногірському районах міста, внаслідок чого на території зоопарку спалахнула пожежа, а на дороги впали уламки збитих цілей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала Харків дронами

Харків зазнав атаки з боку російських військ, які спрямували свої ударні безпілотники на Шевченківський та Холодногірський райони миіста. Внаслідок влучання одного з ворожих БпЛА руйнувань та загоряння зазнала територія місцевого зоопарку. Крім того, бойова робота та вибухи призвели до падіння уламків безпілотних літальних апаратів безпосередньо на проїзну частину міських вулиць.

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Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот

Згідно з попередніми офіційними даними медиків та рятувальників, інформація про поранених чи загиблих серед місцевого населення наразі не надходила, триває перевірка всіх обставин. 

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Повідомлення Ігора Терехова. Фото: скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що з місця прильоту у Шевченківському районі вже почали отримувати перші відомості про постраждалих тварин

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"Влучання у Шевченківському районі — деталі зʼясовуємо. Надходить інформація про постраждалих тварин", — констатував міський голова Харкова Ігор Терехов.

Новини.LIVE уже повідомляли, що в ніч на 15 червня 2026 року російські війська здійснили чергову жорстоку комбіновану атаку на Харків, випустивши по місту кілька хвиль ударних безпілотників та ракет. Під ворожими ударами опинилися густонаселені житлові райони, цивільна інфраструктура та Харківський художній музей, де вибуховою хвилею пошкоджено вікна й фасади будівель.

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Росіяни знову застосували тактику повторних ударів, тож коли на місця влучань прибули екстрені служби, Росія знову атакувала ті самі локації, внаслідок чого під час виконання своїх обов'язків загинули рятувальники ДСНС та цивільні мешканці. Ця трагічна ніч стала продовженням безперервного терору проти обласного центру.

Тільки за тиждень з 8 по 14 червня Харків 54 рази опинявся під обстрілами російських снарядів, які спричинили масштабні руйнування майже в усіх районах міста та призвели до численних поранень серед мирного населення.

Харків обстріли зоопарк
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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