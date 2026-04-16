Главная Харьков

Россия атаковала Харьков дронами "Герань": пострадали гражданские

Дата публикации 16 апреля 2026 08:04
Россия атаковала Харьков дронами "Герань": пострадали гражданские
Обломки российского дрона. Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура задокументировала очередные военные преступления российских войск, совершенные в ночь на 16 апреля во время атаки дронов-камикадзе. В результате взрывов в Харькове в Немышлянском и Индустриальном районах пострадали пожилые люди, поврежден частный сектор и уничтожен гражданский автомобиль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Харьковской областной прокуратуры.

Последствия российских атак на Харьков в ночь на 16 апреля

Около полуночи 16 апреля российская армия совершила атаку на Харьков, применив беспилотные летательные аппараты, вероятно модели "Герань-2". В 00:25 первый удар зафиксировали в Немышлянском районе города, где дрон попал непосредственно в проезжую часть.

Мощная взрывная волна вызвала разрушения в близлежащем частном секторе. Из-за обстрела пострадали двое пенсионеров: 66-летний мужчина получил ранение руки осколками стекла, а 76-летняя женщина перенесла острую реакцию на стресс.

Руины от взрыва. Фото: Харьковская областная прокуратура

Почти одновременно, в 00:30, еще один вражеский БпЛА попал по территории Индустриального района. В результате этого взрыва вспыхнул легковой автомобиль.

Читайте также:
Загорелся автомобиль от атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Немышлянская окружная прокуратура Харькова уже взяла под процессуальное руководство досудебные расследования по этим эпизодам.

Дела открыты по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), что предусматривает фиксацию каждого факта агрессии против гражданского населения для международных судов.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьков ежедневно находится под атаками со стороны российских войск. Недавно, 14 апреля, российский дрон влетел в жилую многоэтажку и ранил 44-летнюю женщину.

В среду, 15 апреля, стало известно, что в результате интенсивных атак российских войск в Харьковской области пострадали пять человек, еще несколько районов подверглись разрушениям.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
