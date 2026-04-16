Росія атакувала Харків дронами "Герань": постраждали цивільні
Харківська обласна прокуратура задокументувала чергові воєнні злочини російських військ, скоєні в ніч на 16 квітня під час атаки дронів-камікадзе. Внаслідок вибухів у Харкові в Немишлянському та Індустріальному районах постраждали люди похилого віку, пошкоджено приватний сектор та знищено цивільну автівку.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Харківської обласної прокуратури.
Наслідки російських атак на Харків у ніч проти 16 квітня
Близько опівночі 16 квітня російська армія здійснила атаку на Харків, застосувавши безпілотні літальні апарати, ймовірно моделі "Герань-2". О 00:25 перший удар зафіксували у Немишлянському районі міста, де дрон влучив безпосередньо у проїжджу частину.
Потужна вибухова хвиля спричинила руйнування у прилеглому приватному секторі. Через обстріл постраждали двоє пенсіонерів: 66-річний чоловік отримав поранення руки уламками скла, а 76-річна жінка перенесла гостру реакцію на стрес.
Майже одночасно, о 00:30, ще один ворожий БпЛА поцілив по території Індустріального району. Внаслідок цього вибуху спалахнув легковий автомобіль.
Немишлянська окружна прокуратура Харкова вже взяла під процесуальне керівництво досудові розслідування за цими епізодами.
Справи відкриті за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), що передбачає фіксацію кожного факту агресії проти цивільного населення для міжнародних судів.
Як повідомляли Новини.LIVE, Харків щоденно перебуває під атаками з боку російських військ. Нещодавно, 14 квітня, російський дрон влетів у житлову багатоповерхівку та поранив 44-річну жінку.
У середу, 15 квітня, стало відомо, що внаслідок інтенсивних атак російських військ у Харківській області постраждало п'ятеро людей, ще кілька районів зазнали руйнувань.
