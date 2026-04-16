Росія атакувала Харків дронами "Герань": постраждали цивільні

Уламки російського дрона. Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура задокументувала чергові воєнні злочини російських військ, скоєні в ніч на 16 квітня під час атаки дронів-камікадзе. Внаслідок вибухів у Харкові в Немишлянському та Індустріальному районах постраждали люди похилого віку, пошкоджено приватний сектор та знищено цивільну автівку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Харківської обласної прокуратури.

Наслідки російських атак на Харків у ніч проти 16 квітня

Близько опівночі 16 квітня російська армія здійснила атаку на Харків, застосувавши безпілотні літальні апарати, ймовірно моделі "Герань-2". О 00:25 перший удар зафіксували у Немишлянському районі міста, де дрон влучив безпосередньо у проїжджу частину.

Потужна вибухова хвиля спричинила руйнування у прилеглому приватному секторі. Через обстріл постраждали двоє пенсіонерів: 66-річний чоловік отримав поранення руки уламками скла, а 76-річна жінка перенесла гостру реакцію на стрес.

Руїни від вибуху. Фото: Харківська обласна прокуратура

Майже одночасно, о 00:30, ще один ворожий БпЛА поцілив по території Індустріального району. Внаслідок цього вибуху спалахнув легковий автомобіль.

Загорівся автомобіль від атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Немишлянська окружна прокуратура Харкова вже взяла під процесуальне керівництво досудові розслідування за цими епізодами.

Справи відкриті за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), що передбачає фіксацію кожного факту агресії проти цивільного населення для міжнародних судів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Харків щоденно перебуває під атаками з боку російських військ. Нещодавно, 14 квітня, російський дрон влетів у житлову багатоповерхівку та поранив 44-річну жінку.

У середу, 15 квітня, стало відомо, що внаслідок інтенсивних атак російських військ у Харківській області постраждало п'ятеро людей, ще кілька районів зазнали руйнувань.