Спасатели на месте вражеского удара. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

Российские войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью беспилотников. Под обстрелом оказались сразу несколько районов города, где вспыхнули пожары. В результате атаки погибла пожилая женщина, ещё семь человек получили ранения и травмы. Также россияне нанесли удары по территории Харьковского авиационного института и энергетическому объекту.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Сообщение об ударе по Харькову. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки на Харьков

Вражеские беспилотники атаковали Киевский, Слободской и Салтовский районы Харькова. В Киевском районе после попадания загорелся частный дом. Еще один пожар возник в жилом доме на Салтовке. Все экстренные службы работают на местах ударов, ликвидация последствий продолжается.

Больше всего пострадавших зафиксировали в Киевском районе. Там погибла 86-летняя женщина. Ранения получили трое мужчин в возрасте 75, 52 и 75 лет, а также две женщины — 53 и 66 лет. У пострадавших женщин диагностировали ожоги. Кроме того, у 18-летней девушки развилась острая стрессовая реакция.

Удар по энергетическому объекту

Помимо жилой застройки, российские войска атаковали территорию Харьковского авиационного института (ХАИ) и энергетический объект. Предварительно, для нанесения ударов оккупанты использовали беспилотники типа "Бандероль".

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Мэр города Игорь Терехов сообщил, что информация о масштабах повреждений и других последствиях атаки уточняется.

Утренний удар

Отметим, утром 26 ноября, около 05:00, российские оккупанты атаковали Харьков двумя ударными беспилотниками. В результате обстрела есть погибшие и раненые. В Новобаварском районе вспыхнул пожар на 15-м этаже 16-этажного жилого дома. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших. Кроме того, у одного человека зафиксировали острую стрессовую реакцию. Другой дрон упал на землю в Холодногорском районе города. Взрывной волной и обломками повреждены медицинское учреждение, спортивный объект, магазины, АЗС, частные дома и припаркованные автомобили. По предварительным данным, там пострадали два человека.

Ранее мы писали, что 25 ноября россияне обстреляли Златополь в Харьковской области. Пострадали двое мужчин в возрасте 43 и 60 лет. В селе Федоровка Чугуевского района в результате удара FPV-дрона по автомобилю погиб 66-летний водитель, а ещё семь человек получили ранения.

Также мы сообщали, что вечером 22 ноября российский беспилотник нанес удар по Немишлянскому району Харькова. Взрыв повредил детский сад и окна четырёх многоквартирных домов. Пострадали трое человек, ещё одной женщине потребовалась помощь медиков из-за острой стрессовой реакции.