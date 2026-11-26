Рятувальники на місці ворожого удару. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Російські війська завдали серії ударів по Харкову безпілотниками. Під обстрілом опинилися одразу кілька районів міста, де спалахнули пожежі. Внаслідок атаки загинула літня жінка, ще семеро людей отримали поранення та травми. Також росіяни вдарили по території Харківського авіаційного інституту та енергетичному об’єкту.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення про удар по Харкову. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки атаки на Харків

Ворожі безпілотники атакували Київський, Слобідський і Салтівський райони Харкова. У Київському районі після влучання загорівся приватний будинок. Ще одна пожежа виникла в житловому будинку на Салтівці. Усі екстрені служби працюють на місцях ударів, ліквідація наслідків триває.

Найбільше постраждалих зафіксували в Київському районі. Там загинула 86-річна жінка. Поранення отримали троє чоловіків віком 75, 52 та 75 років, а також дві жінки — 53 і 66 років. У постраждалих жінок діагностували опіки. Крім того, 18-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.

Удар по енергетичному об'єкту

Окрім житлової забудови, російські війська атакували територію Харківського авіаційного інституту (ХАІ) та енергетичний об'єкт. Попередньо, для ударів окупанти використали безпілотники типу "Бандероль".

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Міський голова Ігор Терехов повідомив, що Інформація щодо масштабів пошкоджень та інших наслідків атаки уточнюється.

Ранковий удар

Зазначимо, зранку 26 листопада, близько 05:00, російські окупанти атакували Харків двома ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. У Новобаварському районі спалахнула пожежа на 15-му поверсі 16-поверхового житлового будинку. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіла двох загиблих. Окрім того, в однієї людини зафіксували гостру реакцію на стрес. Інший дрон влучив у землю в Холодногірському районі міста. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено медзаклад, спортивний об'єкт, магазини, АЗС, приватні оселі й припарковані автівки. За попередніми даними, там травмовано двох людей.

Раніше ми писали, що 25 листопада росіяни обстріляли Златопіль на Харківщині. Постраждали двоє чоловіків віком 43 та 60 років. У селі Федорівка Чугуївського району внаслідок удару FPV-дрона по автівці загинув 66-річний водій, а ще семеро людей зазнали поранень.

Також ми повідомляли, що ввечері 22 листопада російський безпілотник ударив по Немишлянському району Харкова. Вибух пошкодив дитячий садок і вікна чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали троє людей, ще одній жінці знадобилася допомога медиків через гостру реакцію на стрес.