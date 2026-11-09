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Главная Харьков Россия атаковала Харьков: пострадал двухлетний ребенок

Россия атаковала Харьков: пострадал двухлетний ребенок

Ua ru
9 ноября 2026 16:15
Атака российских дронов в Харьковской области: ранены дети Новини.LIVE
Обломки дрона. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове в результате удара российского FPV-дрона пострадал ребенок — двухлетний мальчик находится в реанимации. Всего в городе за медицинской помощью обратились три человека. Также под массированной атакой оказался Изюм, где ранения получили шестеро жителей, среди них двое детей. В городах повреждены жилые дома и гражданское имущество.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Атака РФ по Харкову
Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Удар по Харькову

В понедельник, 9 ноября, российский FPV-дрон попал в парковку возле магазина в Киевском районе Харькова. Это произошло около 14:00. В результате атаки ранения получил двухлетний мальчик. Сейчас ребенок находится в реанимации. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Кроме того, за медицинской помощью обратились еще две женщины.

Также в результате попадания повреждены пять автомобилей и остекление магазина. На месте работают профильные специалисты, которые устраняют последствия удара.

Атака на Изюм

Еще один удар россияне нанесли по Изюму в Харьковской области. Ночью город подвергся массированной комбинированной атаке с применением ударных беспилотников и управляемых авиабомб.

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Под вражеским огнем оказался жилой сектор. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди них — двое детей. После попаданий возникли три очага пожаров. Горели частные жилые дома, хозяйственные постройки и квартира в многоквартирном доме. Общая площадь возгораний превысила 320 квадратных метров.

Кроме того, повреждены другие многоквартирные и частные дома. На местах ударов работали подразделения ГСЧС и офицеры-спасатели общины.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 ноября россияне дважды атаковали Слободской район Харькова. После попаданий вспыхнул пожар в промышленном здании, загорелись автомобили. Оккупанты также повредили многоквартирные жилые дома и несколько троллейбусов. Последствия обстрела пока выясняются.

Также Новини.LIVE писали, что 4 ноября российский беспилотник попал в мусоровоз в Салтовском районе Харькова. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Спецтехника получила повреждения.

Харьков Харьковская область обстрелы Новости Харькова Изюм пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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