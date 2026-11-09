Уламки дрона. Фото ілюстативне: Новини.LIVE

У Харкові внаслідок удару російського FPV-дрона постраждала дитина — дворічний хлопчик перебуває в реанімації. Загалом у місті по медичну допомогу звернулися троє людей. Також під масованою атакою опинився Ізюм, де поранень зазнали шестеро жителів, серед них двоє дітей. У містах пошкоджено житлові будинки й цивільне майно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Удар по Харкову

У понеділок, 9 листопада, російський FPV-дрон влучив у парковку біля магазину в Київському районі Харкова. Це сталося близько 14:00. Унаслідок атаки поранення дістав дворічний хлопчик. Наразі дитина перебуває в реанімації. Лікарі надають їй усю необхідну допомогу. Крім того, по медичну допомогу звернулися ще дві жінки.

Також внаслідок влучання пошкоджено п'ять автомобілів і скління магазину. На місці працюють профільні фахівці, які усувають наслідки удару.

Атака на Ізюм

Ще один удар росіяни завдали по Ізюму на Харківщині. Уночі місто зазнало масованої комбінованої атаки із застосуванням ударних безпілотників і керованих авіабомб.

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Під ворожим вогнем опинився житловий сектор. Унаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, серед них — двоє дітей. Після влучань виникли три осередки пожеж. Горіли приватні житлові будинки, господарські споруди та квартира в багатоквартирному будинку. Загальна площа загорянь перевищила 320 квадратних метрів.

Крім того, пошкоджено інші багатоквартирні та приватні будинки. На місцях ударів працювали підрозділи ДСНС та офіцери-рятувальники громади.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни, 7 листопада, двічі атакували Слобідський район Харкова. Після влучань спалахнула пожежа у промисловій будівлі, загорілися автомобілі. Окупанти також пошкодили багатоквартирні житлові будинки та кілька тролейбусів. Наслідки обстрілу наразі ще з'ясовують.

Також Новини.LIVE писали, що 4 листопада російський безпілотник влучив у сміттєвоз у Салтівському районі Харкова. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Спецтехніка зазнала пошкоджень.