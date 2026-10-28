Россия нанесла удар по Харькову: в МВД сообщили о последствиях удара

Россия атаковала Харьков: среди раненых есть маленький ребенок
Российские войска нанесли очередной удар по Харькову ночью в среду, 28 октября, в результате чего пострадали пять мирных жителей, в том числе четырёхлетний ребёнок. Вражеская атака вызвала ряд пожаров в жилых кварталах и на производственных объектах, в настоящее время спасатели продолжают ликвидировать разрушительные последствия обстрела.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, передает Новини.LIVE.
Россия нанесла удар по Харькову с помощью дронов
В результате российских атак на Харьков ранения получили пять гражданских лиц. Среди горожан, получивших травмы в результате вражеского удара, есть четырехлетний ребенок.
Вражеский обстрел привел к серьезным разрушениям городской инфраструктуры и повреждению частного имущества харьковчан. После атаки в городе вспыхнул ряд пожаров. В частности, огонь охватил многоквартирный дом и частный дом. Кроме того, горели хозяйственные постройки и помещения местного производственного здания.
Взрывной волной и обломками дополнительно повреждены соседние многоэтажки, местные гаражи и припаркованные автомобили гражданских лиц. В настоящее время спасательные службы продолжают работу на местах. Работа по ликвидации последствий российской атаки продолжается.
Новини.LIVE сообщали, что вечером 27 октября российские войска атаковали Основянский район Харькова, поразив многоквартирный жилой дом. В результате удара в здании образовались завалы, под которыми оказались заблокированными люди. Экстренные службы проводят спасательные работы и уточняют данные о количестве раненых и погибших.
По оценкам депутата Харьковского областного совета Александра Скорика, интенсивность вражеских атак на Харьков и область вновь достигла уровня весны 2022 года, когда город находился под непрерывным круглосуточным обстрелом. Только за последние восемь суток из-за систематических обстрелов из различных видов вооружения в регионе погибли 15 человек.