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Главная Харьков Россия атаковала Харьков: среди раненых есть маленький ребенок

Россия атаковала Харьков: среди раненых есть маленький ребенок

Ua ru
28 октября 2026 08:19
Россия нанесла удар по Харькову: в МВД сообщили о последствиях удара
Спасатели тушат пожар в Харькове после атаки с использованием дронов. Фото: ГСЧС

Российские войска нанесли очередной удар по Харькову ночью в среду, 28 октября, в результате чего пострадали пять мирных жителей, в том числе четырёхлетний ребёнок. Вражеская атака вызвала ряд пожаров в жилых кварталах и на производственных объектах, в настоящее время спасатели продолжают ликвидировать разрушительные последствия обстрела.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, передает Новини.LIVE.

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Россия нанесла удар по Харькову с помощью дронов

В результате российских атак на Харьков ранения получили пять гражданских лиц. Среди горожан, получивших травмы в результате вражеского удара, есть четырехлетний ребенок.

Харків дронова атака
Пожар в доме после атаки дронов. Фото: ГСЧС Харьковской области

Вражеский обстрел привел к серьезным разрушениям городской инфраструктуры и повреждению частного имущества харьковчан. После атаки в городе вспыхнул ряд пожаров. В частности, огонь охватил многоквартирный дом и частный дом. Кроме того, горели хозяйственные постройки и помещения местного производственного здания.

Росія атакувала Харків дронами
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Взрывной волной и обломками дополнительно повреждены соседние многоэтажки, местные гаражи и припаркованные автомобили гражданских лиц. В настоящее время спасательные службы продолжают работу на местах. Работа по ликвидации последствий российской атаки продолжается.

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Новини.LIVE сообщали, что вечером 27 октября российские войска атаковали Основянский район Харькова, поразив многоквартирный жилой дом. В результате удара в здании образовались завалы, под которыми оказались заблокированными люди. Экстренные службы проводят спасательные работы и уточняют данные о количестве раненых и погибших.

По оценкам депутата Харьковского областного совета Александра Скорика, интенсивность вражеских атак на Харьков и область вновь достигла уровня весны 2022 года, когда город находился под непрерывным круглосуточным обстрелом. Только за последние восемь суток из-за систематических обстрелов из различных видов вооружения в регионе погибли 15 человек.

Харьков пожар обстрелы дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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