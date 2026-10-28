Росія атакувала Харків: в МВС повідомили наслідки удару

Рятувальники гасять пожежу у Харкові після дронової атаки. Фото: ДСНС

Російські війська завдали чергового удару по Харкову вночі в середу, 28 жовтня, внаслідок якого постраждали п'ятеро мирних жителів, включно з чотирирічною дитиною. Ворожа атака спричинила низку пожеж у житлових кварталах та на виробництві, наразі рятувальники продовжують ліквідовувати руйнівні наслідки обстрілу.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України, передає Новини.LIVE.

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Росія вдарила по Харкову дронами

Через російські атаки на Харків поранення дістали п'ятеро цивільних осіб. Серед містян, які зазнали травм через ворожий удар, є чотирирічна дитина.

Пожежа в будинку після дронової атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Ворожий обстріл призвів до серйозних руйнувань міської інфраструктури та пошкодження приватного майна харків'ян. Після атаки у місті спалахнула низка пожеж. Зокрема, вогонь охопив багатоквартирний будинок та приватну оселю. Крім того, палали господарчі споруди та приміщення місцевої виробничої будівлі.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Вибуховою хвилею та уламками додатково пошкоджено сусідні багатоповерхівки, місцеві гаражі та припарковані автомобілі цивільних. Наразі рятувальні служби не припиняють свою роботу на локаціях. Робота з ліквідації наслідків російської атаки ще триває.

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Новини.LIVE повідомляли, що увечері 27 жовтня російські війська атакували Основ'янський район Харкова, поціливши у багатоквартирний житловий будинок. Унаслідок удару в будівлі виникли завали, під якими заблоковано людей. Екстрені служби проводять рятувальні роботи та уточнюють дані щодо кількості поранених і жертв.

За оцінками депутата Харківської обласної ради Олександра Скорика інтенсивність ворожих атак на Харків та область знову сягнула рівня весни 2022 року, коли місто перебувало під безперервним цілодобовим вогнем. Лише за останні вісім діб через систематичні обстріли з різних видів озброєння в регіоні загинули 15 людей.