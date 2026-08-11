Харьков и 16 населенных пунктов области атаковала РФ: последствия

Последствия атаки на Харьковскую область. Фото: Харьковская областная военная администрация

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и ещё 16 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали 11 человек, больше всего раненых в селе Кунье. Оккупанты обстреливали жилые дома, учебные заведения, энергетические объекты, фермы и АЗС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Удары по Харькову

По информации Олега Синегубова, в Харькове российские войска атаковали с помощью беспилотников и ракет Салтовский, Слободской, Холодногорский и Киевский районы. В результате ударов повреждены три частных дома, два общежития, четыре автомобиля, хозяйственная постройка, склад, административное здание и электросети.

В ГСЧС уточнили, что утром из-за ударов в городе возникло несколько очагов возгорания. В Киевском районе после попадания загорелись два частных дома. Площадь пожара достигла 200 кв. м. На этом участке обошлось без пострадавших.

Острую стрессовую реакцию перенес 44-летний мужчина. Кроме того, медики оказали помощь 12-летней девочке, получив шей травмы в результате обстрела Харькова 9 августа.

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Раненые в Кунье

Наибольшее число пострадавших за сутки зафиксировали в селе Кунье Изюмского района. В результате российской атаки ранения получили семь человек. В населенном пункте также повреждены административное здание, восемь автомобилей и трактор.

В Изюме из-за обстрела острую стрессовую реакцию перенесла 63-летняя женщина. В городе повреждены учебное заведение и десять частных домов. Кроме того, в селе Бугаевка повреждена ферма.

В Златополе РФ наносила удары по объектам энергетики

Тяжелой ночью оказалась для Златополя Лозовского района. По данным Харьковской ОГА, в результате атаки ранение получил 34-летний мужчина. В городе повреждены административное здание, три АЗС, три автомобиля и электросети.

Мэр Златополя Николай Бакшеев сообщил, что громаду атаковала группа беспилотников. Под ударом оказались объекты энергетики и газозаправочная сеть. Повреждения также зафиксировали в административных зданиях и частном секторе.

"Есть информация об одном раненом, ей оказана помощь. Также зафиксированы многочисленные разрушения среди административных зданий, преимущественно выбиты окна, пострадал и частный сектор", — рассказал Николай Бакшеев.

По словам Николая Бакшеева, работу инженерных систем города уже почти полностью восстановили. В ГСЧС добавили, что в ночь на 11 августа российские войска обстреляли три АЗС. На одной из них после удара возник пожар площадью 15 кв. м, который спасатели ликвидировали.

Разрушенный дом. Фото: Харьковская областная военная администрация

Погибли 30 свиней

Вечером российские войска нанесли удар по зданию свинофермы в селе Новоукраинка Лозовского района. По данным ГСЧС, в результате атаки возник пожар площадью 400 кв. м. Погибли 30 свиней, повреждены складское здание и техника.

Спасатели тушат пожар. Фото: Харьковская областная военная администрация

Последствия атаки в Харьковской области

В Дергачах Харьковского района 75-летняя женщина получила ушиб. В городе повреждены здания учебных и дошкольных учреждений. В Козачьей Лопане этого же района российские удары повредили частный дом и хозяйственную постройку. В Великом Бурлуке Купянского района повреждены многоквартирный дом, два автомобиля и два административных здания.

Сразу несколько населенных пунктов пострадали в Богодуховском районе. В Пановке повреждено поле пшеницы, в Золочеве — кафе. В Клиновой-Новоселовке повреждены два частных дома и два хозяйственных сооружения, а в Лютовке — двухквартирный дом и два здания.

В Чугуевском районе последствия ударов зафиксировали в двух населенных пунктах. В Федоровке поврежден частный дом, в Каменной Яруге — АЗС.

Спасатель тушит огонь. Фото: Харьковская областная военная администрация

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с начала полномасштабной войны в Харьковской области погибли 16 спасателей, еще около 100 пострадали. Большинство из них стали жертвами повторных российских атак.

Также Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что подземные школы города летом не простаивают. В этот период эти объекты дают детям возможность находиться в школьных лагерях.