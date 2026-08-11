Харків і 16 населених пунктів області атакувала Росія: наслідки

Наслідки атаки на Харківщину. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Російські війська протягом минулої доби атакували Харків та ще 16 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, найбільше поранених у селі Куньє. Окупанти били по житлових будинках, навчальних закладах, енергетичних об'єктах, фермах та АЗС.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Удари по Харкову

За інформацією Олега Синєгубова, у Харкові російські війська атакували безпілотниками та ракетами Салтівський, Слобідський, Холодногірський і Київський райони. Внаслідок ударів пошкоджено три приватні будинки, два гуртожитки, чотири автомобілі, господарську споруду, склад, адміністративну будівлю та електромережі.

У ДСНС уточнили, що вранці через удари у місті виникло кілька осередків займання. У Київському районі після влучання загорілися два приватні будинки. Площа пожежі сягнула 200 кв. м. На цій локації обійшлося без постраждалих.

Гострої реакції на стрес зазнав 44-річний чоловік. Крім того, медики надали допомогу 12-річній дівчинці, яка травмувалася внаслідок обстрілу Харкова 9 серпня.

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Поранені у Куньє

Найбільше постраждалих протягом доби зафіксували в селі Куньє Ізюмського району. Внаслідок російської атаки поранення отримали семеро людей. У населеному пункті також пошкоджено адміністративну будівлю, вісім автомобілів та трактор.

В Ізюмі через обстріл гострої реакції на стрес зазнала 63-річна жінка. У місті пошкоджено навчальний заклад і десять приватних будинків. Крім того, у селі Бугаївка пошкоджена ферма.

У Златополі РФ била по енергетиці

Важкою ніч була для Златополя Лозівського району. За даними Харківської ОВА, внаслідок атаки поранення отримав 34-річний чоловік. У місті пошкоджено адміністративну будівлю, три АЗС, три автомобілі та електромережі.

Златопільський міський голова Микола Бакшеєв повідомив, що громаду атакувала група безпілотників. Під ударом опинилися об'єкти енергетики та газозаправна мережа. Пошкодження також зафіксували в адміністративних будівлях і приватному секторі.

"Є інформація про одну поранену людину, їй надана допомога. Також численні руйнування серед адміністративних будівель, переважно вибиті вікна, також постраждав приватний сектор", — розповів Микола Бакшеєв.

За словами Миколи Бакшеєва, роботу інженерних систем міста вже майже повністю відновили. У ДСНС додали, що в ніч проти 11 серпня російські війська обстріляли три АЗС. На одній із них після удару виникла пожежа площею 15 кв. м, яку рятувальники ліквідували.

Знищений будинок. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Загинули 30 свиней

Увечері російські війська вдарили по будівлі свиноферми в селі Новоукраїнка Лозівського району. За даними ДСНС, внаслідок атаки виникла пожежа площею 400 кв. м. Загинули 30 свиней, пошкоджено складську будівлю та техніку.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Наслідки атаки на Харківщині

У Дергачах Харківського району 75-річна жінка отримала забій. У місті пошкоджені будівлі навчальних та дошкільних закладів. У Козачій Лопані цього ж району російські удари пошкодили приватний будинок та господарчу споруду. У Великому Бурлуку Куп'янського району пошкоджені багатоквартирний будинок, два автомобілі та дві адміністративні будівлі.

Одразу кілька населених пунктів постраждали в Богодухівському районі. У Панівці пошкоджене поле пшениці, у Золочеві — кафе. У Клиновій-Новоселівці пошкоджені два приватні будинки та дві господарські споруди, а в Лютівці — двоквартирний будинок і дві будівлі.

У Чугуївському районі наслідки ударів зафіксували у двох населених пунктах. У Федорівці пошкоджений приватний будинок, у Кам'яній Ярузі — АЗС.

Рятувальник гасить вогонь. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Раніше Новини.LIVE писали, що від початку повномасштабної війни на Харківщині загинули 16 рятувальників, ще близько 100 постраждали. Більшість із них стали жертвами повторних російських атак.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що підземні школи міста влітку не простоюють. В цей період ці об'єкти дають дітям можливість бути у шкільних таборах.