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Главная Харьков Россия атаковала Харьковщину: среди пострадавших есть ребенок

Россия атаковала Харьковщину: среди пострадавших есть ребенок

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11 октября 2026 10:34
Удары РФ по Харьковщине 10 октября: шестеро пострадавших
Медик оказывает помощь раненому в результате нападения РФ на Харьков 10 октября 2026 года. Фото: ГСЧС в Харьковской области

В течение 10 октября российские войска наносили удары по Харькову и населённым пунктам области с помощью ракет, авиабомб и беспилотников. Пострадали шесть человек, в том числе 14-летний подросток. В Харькове повреждено медицинское учреждение, а в области зафиксированы разрушения жилых домов, предприятий, автомобилей и электросетей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова, полицию Харьковской области и ГСЧС.

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Будівля з вибитими вікнами та пошкодженим дахом
Перед двухэтажным кирпичным зданием лежат обломки кровли, а окна остались без стекол. Фото: Национальная полиция Украины

Удары по Харькову

По данным Олега Синегубова, в Харькове россияне атаковали Холодногорский, Слободской и Киевский районы. Ранения получили женщины в возрасте 42, 53 и 63 лет, а также 46-летний мужчина. Еще одна 32-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

Дим над багатоповерховою будівлею в Харкові
Из окон поврежденного здания поднимается дым, а за деревьями видно пламя. Фото: Национальная полиция Украины

В Слободском районе российские войска нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению. В результате попадания часть здания была разрушена, а помещения с первого по третий этажи охватил пожар. По информации ГСЧС, в результате этого удара пострадали пять человек, среди которых спасатель, получивший травму во время ликвидации последствий. В городе также повреждены гражданское предприятие и грузовой автомобиль.

После удара по медучреждению волонтеры закрыли OSB-плитами 250 оконных и дверных проемов, обеспечили горячим питанием специалистов и пострадавших и оказывали домедицинскую помощь. Медицинскому учреждению передали строительные наборы для первоочередных восстановительных работ.

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Ранение ребёнка в Хотимле

В селе Хотимля Старосалтовской общины Чугуевского района россияне нанесли удар управляемой авиабомбой. Ранение получил 14-летний подросток, которого госпитализировали. Также повреждены два частных дома и сарай. В селе Великая Бабка этого же района в результате обстрела повреждены электросети.

Последствия атаки на Харьковскую область

По данным полиции Харьковской области, в течение суток россияне несколько раз атаковали дронами Золочев Богодуховского района. В поселке повреждены три частных дома, два автомобиля и административное здание. Под удар попало и соседнее село Калиновое, где повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. В обоих населенных пунктах обошлось без пострадавших.

Пробоїна в кузові пошкодженого автомобіля
На металлической части автомобиля видна большая пробоина, а стекло покрыто многочисленными трещинами. Фото: Национальная полиция Украины
Поліцейський фотографує пошкоджену вантажівку біля будинку
Полицейский фиксирует повреждения грузового автомобиля, стоящего рядом с частным домом. Фото: Национальная полиция Украины

В Купянском районе россияне также обстреливали жилую застройку. В Великом Бурлуке повреждены дома, складское помещение и гражданский автомобиль, а в селе Замист — еще один жилой дом. В Петровке после попадания беспилотника вспыхнул пожар.

Полум'я у вікні пошкодженої будівл
Из оконного проема здания вырывается сильное пламя, а стены покрыты копотью. Фото: ГСЧС Харьковской области

Пожар возник и в Слатыном Харьковского района, где в результате обстрела загорелась крыша частного дома. В Русской Лозовой россияне попали на территорию заброшенного предприятия. В Изюме удары повредили жилые дома, гражданское предприятие и дворец культуры. В селе Александровское Берестинского района под обстрел попало нежилое здание.

Полицейские осмотрели места попаданий и возбудили уголовные дела по фактам вооруженной агрессии РФ. Жители опасных районов, желающие эвакуироваться, могут обратиться за помощью по номеру 102.

Рятувальник ДСНС працює біля штабного обладнання
Спасатель в защитном снаряжении работает возле развернутого штабного пункта ГСЧС. Фото: ГСЧС Харьковской области

Новини.LIVE сообщали об ударах по Харьковской области 7 октября. Тогда россияне атаковали 11 населенных пунктов области, в результате обстрелов ранения получили два человека. После утреннего удара возникли перебои с электроснабжением в Изюме и части Лозовской общины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 5 октября российские войска атаковали Харьков и десять населенных пунктов области, применив ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники. Погибли семь человек, еще 80 пострадали, среди них трое детей.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова атака пострадавшие
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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