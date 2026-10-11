Удари РФ по Харківщині 10 жовтня: шестеро постраждалих

Росія атакувала Харківщину: серед постраждалих є дитина
Протягом 10 жовтня російські війська били по Харкову та населених пунктах області ракетами, авіабомбами й безпілотниками. Постраждали шестеро людей, серед яких 14-річний хлопець. У Харкові пошкоджено медзаклад, а в області є руйнування житлових будинків, підприємств, автомобілів та електромереж.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківщини та ДСНС.
Удари по Харкову
За даними Олега Синєгубова, у Харкові росіяни атакували Холодногірський, Слобідський та Київський райони. Поранень зазнали жінки віком 42, 53 і 63 роки та 46-річний чоловік. Ще одна 32-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
У Слобідському районі російські війська вдарили ракетою по медичному закладу. Внаслідок влучання частина будівлі була зруйнована, а приміщення з першого по третій поверхи охопила пожежа. За інформацією ДСНС, внаслідок цього удару постраждали п'ятеро людей, серед яких рятувальник, травмований під час ліквідації наслідків. У місті також пошкоджено цивільне підприємство та вантажний автомобіль.
Після удару по медзакладу волонтери закрили OSB-плитами 250 віконних і дверних прорізів, забезпечили гарячим харчуванням фахівців і постраждалих та надавали домедичну допомогу. Медичному закладу передали будівельні набори для першочергових відновлювальних робіт.
Поранення дитини в Хотімлі
У селі Хотімля Старосалтівської громади Чугуївського району росіяни вдарили керованою авіабомбою. Поранення отримав 14-річний хлопець, якого госпіталізували. Також пошкоджено два приватні будинки та сарай. У селі Велика Бабка цього ж району внаслідок обстрілу пошкоджено електромережі.
Наслідки атаки на Харківщину
За даними поліції Харківщини, протягом доби росіяни кілька разів атакували дронами Золочів Богодухівського району. У селищі пошкоджено три приватні будинки, два автомобілі та адміністративну будівлю. Під удар потрапило й сусіднє село Калинове, де пошкоджено житловий будинок і господарські споруди. В обох населених пунктах обійшлося без постраждалих.
У Куп'янському районі росіяни також били по житловій забудові. У Великому Бурлуці пошкоджено будинки, складське приміщення та цивільний автомобіль, а в селі Заміст — ще один житловий будинок. У Петрівці після влучання безпілотника спалахнула пожежа.
Пожежа виникла й у Слатиному Харківського району, де внаслідок обстрілу загорівся дах приватного будинку. У Руській Лозовій росіяни влучили на територію покинутого підприємства. В Ізюмі удари пошкодили житлові будинки, цивільне підприємство та палац культури. У селі Олександрівське Берестинського району під обстріл потрапила нежитлова будівля.
Поліцейські оглянули місця влучань і відкрили кримінальні провадження за фактами збройної агресії РФ. Жителі небезпечних районів, які хочуть евакуюватися, можуть звернутися по допомогу за номером 102.
Новини.LIVE повідомляли про удари по Харківщині 7 жовтня. Тоді росіяни атакували 11 населених пунктів області, внаслідок обстрілів поранень зазнали двоє людей. Після ранкового удару виникли перебої з електропостачанням в Ізюмі та частині Лозівської громади.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що 5 жовтня російські війська атакували Харків і десять населених пунктів області, застосувавши ракети, керовані авіабомби та безпілотники. Загинули семеро людей, ще 80 постраждали, серед них троє дітей.