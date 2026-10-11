Удари РФ по Харківщині 10 жовтня: шестеро постраждалих

Медин надає допомогу пораненій людині внаслідок атаки РФ на Харків 10 жовтня 2026. Фото: ДСНС у Харківській області

Протягом 10 жовтня російські війська били по Харкову та населених пунктах області ракетами, авіабомбами й безпілотниками. Постраждали шестеро людей, серед яких 14-річний хлопець. У Харкові пошкоджено медзаклад, а в області є руйнування житлових будинків, підприємств, автомобілів та електромереж.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківщини та ДСНС.

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Перед двоповерховою цегляною будівлею лежать уламки покрівлі, а вікна залишилися без скла. Фото: Національна поліція України

Удари по Харкову

За даними Олега Синєгубова, у Харкові росіяни атакували Холодногірський, Слобідський та Київський райони. Поранень зазнали жінки віком 42, 53 і 63 роки та 46-річний чоловік. Ще одна 32-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Із вікон пошкодженої будівлі підіймається дим, а за деревами видно полум'я. Фото: Національна поліція України

У Слобідському районі російські війська вдарили ракетою по медичному закладу. Внаслідок влучання частина будівлі була зруйнована, а приміщення з першого по третій поверхи охопила пожежа. За інформацією ДСНС, внаслідок цього удару постраждали п'ятеро людей, серед яких рятувальник, травмований під час ліквідації наслідків. У місті також пошкоджено цивільне підприємство та вантажний автомобіль.

Після удару по медзакладу волонтери закрили OSB-плитами 250 віконних і дверних прорізів, забезпечили гарячим харчуванням фахівців і постраждалих та надавали домедичну допомогу. Медичному закладу передали будівельні набори для першочергових відновлювальних робіт.

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Поранення дитини в Хотімлі

У селі Хотімля Старосалтівської громади Чугуївського району росіяни вдарили керованою авіабомбою. Поранення отримав 14-річний хлопець, якого госпіталізували. Також пошкоджено два приватні будинки та сарай. У селі Велика Бабка цього ж району внаслідок обстрілу пошкоджено електромережі.

Наслідки атаки на Харківщину

За даними поліції Харківщини, протягом доби росіяни кілька разів атакували дронами Золочів Богодухівського району. У селищі пошкоджено три приватні будинки, два автомобілі та адміністративну будівлю. Під удар потрапило й сусіднє село Калинове, де пошкоджено житловий будинок і господарські споруди. В обох населених пунктах обійшлося без постраждалих.

На металевій частині автомобіля видно велику пробоїну, а скло вкрите численними тріщинами. Фото: Національна поліція України

Поліцейський фіксує пошкодження вантажного автомобіля, який стоїть поруч із приватним будинком. Фото: Національна поліція України

У Куп'янському районі росіяни також били по житловій забудові. У Великому Бурлуці пошкоджено будинки, складське приміщення та цивільний автомобіль, а в селі Заміст — ще один житловий будинок. У Петрівці після влучання безпілотника спалахнула пожежа.

Із віконного отвору будівлі виривається сильне полум'я, а стіни вкриті кіптявою. Фото: ДСНС Харківщини

Пожежа виникла й у Слатиному Харківського району, де внаслідок обстрілу загорівся дах приватного будинку. У Руській Лозовій росіяни влучили на територію покинутого підприємства. В Ізюмі удари пошкодили житлові будинки, цивільне підприємство та палац культури. У селі Олександрівське Берестинського району під обстріл потрапила нежитлова будівля.

Поліцейські оглянули місця влучань і відкрили кримінальні провадження за фактами збройної агресії РФ. Жителі небезпечних районів, які хочуть евакуюватися, можуть звернутися по допомогу за номером 102.

Рятувальник у захисному спорядженні працює біля розгорнутого штабного пункту ДСНС. Фото: ДСНС Харківщини

Новини.LIVE повідомляли про удари по Харківщині 7 жовтня. Тоді росіяни атакували 11 населених пунктів області, внаслідок обстрілів поранень зазнали двоє людей. Після ранкового удару виникли перебої з електропостачанням в Ізюмі та частині Лозівської громади.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що 5 жовтня російські війська атакували Харків і десять населених пунктів області, застосувавши ракети, керовані авіабомби та безпілотники. Загинули семеро людей, ще 80 постраждали, серед них троє дітей.