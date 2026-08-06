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Главная Харьков Россия атаковала Харьковщину: в Лозовой и Балаклее есть погибшие

Россия атаковала Харьковщину: в Лозовой и Балаклее есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 12:03
Обстрелы Харьковской области: последствия ударов по Балаклее и Лозовой
Горящая машина после столкновения в Лозовой. Фото: Сергей Зеленский

6 августа российские войска нанесли серию ударов по Харьковской области. Утром под обстрел попала Балаклея, где были ранены мирные жители и разрушены дома. Почти одновременно беспилотники атаковали железнодорожную станцию в Лозовой, в результате чего погибли два человека и ещё восемь получили ранения. На местах продолжают работать спасатели, медики и правоохранители.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар по Балаклее

Около 09:44 российская армия нанесла два удара по центральной части Балаклеи. По данным главы Балаклейской городской военной администрации Виталия Карабанова, пострадали шесть человек. Все раненые доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате взрывов повреждены три административных здания, восемь многоквартирных жилых домов, около семи частных домов, а также два магазина. Один из них получил значительные разрушения. Кроме того, повреждения получили медицинское учреждение и гараж. На местах двух попаданий возникли пожары, которые ликвидировали подразделения ГСЧС.

Удар по Харківщині
Разрушенное здание. Фото: Виталий Карабанов

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что среди раненых — двое мужчин и трое женщин. По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, а ликвидация последствий атаки продолжается.

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На местах ударов работают спасатели, правоохранители, медики и коммунальные службы. Они тушат пожары, обследуют поврежденные здания и помогают жителям.

Атака на Лозовую

Менее чем через час после удара по Балаклее российские войска атаковали беспилотниками железнодорожную станцию в Лозовой. По словам Олега Синегубова, погибли двое мужчин. Еще восемь человек пострадали — пять мужчин и три женщины. Среди раненых есть люди в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь Лозовского городского совета Анна Скрипник сообщила, что около 08:37 город атаковали беспилотники типа "Герань-3".

Удар по Харківщині
Воронка после удара по железнодорожной станции. Фото: "Укрзализныця"

Движение поездов

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что удар пришелся по вагону возле вокзала. В результате атаки погибли и получили ранения работники железной дороги. По его словам, на вокзале функционировали два укрытия, а накануне открыли ещё одно. О повышенной опасности и эвакуации объявили заблаговременно.

Из-за повреждения инфраструктуры движение поездов до станции Лозовая и со станции временно приостановлено. Пассажиров попросили следить за сообщениями в приложении "Укрзализныци".

Второй день ударов

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что община находится под российскими ударами уже второй день подряд. По его словам, оккупанты пытаются разрушить критически важную инфраструктуру и оставить людей без света, воды и транспортного сообщения. В городе продолжаются аварийно-восстановительные работы, однако последствия очередной атаки оказались трагическими.

Как сообщали Новини.LIVE, два российских дрона утром в понедельник, 3 августа, атаковали сельскохозяйственный объект на территории Волохово-Ярского старостинского округа Харьковской области, спровоцировав пожар на складах. Пострадавших в результате удара нет, на месте работают спасатели.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия утром 5 августа нанесла удары по Харькову. Попадания зафиксированы в Новобаварском и Холодногорском районах города. Есть пострадавшие, которым потребовалась помощь медиков.

Укрзализныця Харьковская область обстрелы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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