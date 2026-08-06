Обстріли Харківщини: наслідки ударів по Балаклії й Лозовій

Палаюче авто після удару по Лозовій. Фото: Сергій Зеленський

Російські війська 6 серпня завдали серії ударів по Харківській області. Вранці під обстріл потрапила Балаклія, де поранені мирні жителі та зруйновані будинки. Майже одночасно безпілотники атакували залізничну станцію в Лозовій, унаслідок чого загинули двоє людей і ще восьмеро дістали поранення. На місцях продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Удар по Балаклії

Близько 09:44 російська армія завдала двох ударів по центральній частині Балаклії. За даними керівника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова постраждали шестеро людей. Усіх поранених доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Унаслідок вибухів пошкоджені три адміністративні будівлі, вісім багатоквартирних житлових будинків, близько семи приватних осель, а також два магазини. Один із них зазнав значних руйнувань. Крім цього, пошкоджень зазнали медичний заклад і гараж. На місцях двох влучань виникли пожежі, які ліквідовували підрозділи ДСНС.

Зруйнована будівля. Фото: Віталій Карабанов

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що серед поранених — двоє чоловіків і троє жінок. За його словами, усі постраждалі отримують необхідну допомогу, а ліквідація наслідків атаки триває.

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На місцях ударів працюють рятувальники, правоохоронці, медики та комунальні служби. Вони гасять пожежі, обстежують пошкоджені будівлі та допомагають мешканцям.

Атака по Лозовій

Менш ніж за годину після удару по Балаклії російські війська атакували безпілотниками залізничну станцію в Лозовій. За словами Олега Синєгубова, загинули двоє чоловіків. Ще восьмеро людей постраждали — п'ятеро чоловіків і троє жінок. Серед поранених є люди у тяжкому стані.

Речниця Лозівської міської ради Анна Скрипник повідомила, що близько 08:37 місто атакували безпілотники типу "Герань-3".

Вирва після удару по залізничній станції. Фото: Укрзалізниця

Рух поїздів

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що удар припав по вагону біля вокзалу. Унаслідок атаки загинули та дістали поранення працівники залізниці. За його словами, на вокзалі працювали два укриття, а напередодні відкрили ще одне. Підвищену небезпеку та евакуацію оголосили завчасно.

Через пошкодження інфраструктури рух поїздів до станції Лозова та зі станції тимчасово призупинили. Пасажирів попросили стежити за повідомленнями у застосунку "Укрзалізниці".

Другий день ударів

Міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив, що громада перебуває під російськими ударами вже другий день поспіль. За його словами, окупанти намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру та залишити людей без світла, води й транспортного сполучення. У місті тривають аварійно-відновлювальні роботи, однак наслідки чергової атаки виявилися трагічними.

Як повідомляли Новини.LIVE, два російські дрони вранці у понеділок, 3 серпня, атакували сільськогосподарський об'єкт на території Волохово-Ярського старостинського округу Харківської області, спровокувавши пожежу на складах. Постраждалих унаслідок удару немає, на місці працюють рятувальники.

Також Новини.LIVE писали, що Росія вранці 5 серпня завдала ударів по Харкову. Влучання зафіксували у Новобаварському та Холодногірському районах міста. Є постраждалі, яким знадобилася допомога медиків.