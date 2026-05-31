Россия атаковала Харьковщину: ранены двое полицейских

Уничтоженное авто полиции. Фото: Главное управление Нацполиции Харьковщины

Российский беспилотник вечером 30 мая атаковал Чугуевский район Харьковской области. В результате удара пострадали двое сотрудников полиции, которые находились на службе. Также повреждения получил служебный автомобиль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковщины.

Атака на Харьковскую область

Вечером 30 мая российские войска нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по территории Чугуевского района. Во время атаки пострадали двое сотрудников Чугуевского районного управления полиции, которые выполняли служебные обязанности на территории обслуживания. Один из правоохранителей получил осколочные ранения, а другой — акубаротравму. После удара на место прибыли медики. Пострадавших полицейских бригада экстренной медицинской помощи доставила в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Кроме того, взрыв повредил служебный автомобиль полиции.

Авто полиции после атаки. Фото: Главное управление Нацполиции Харьковщины

На месте происшествия работали профильные службы. Правоохранители провели осмотр территории, задокументировали последствия атаки и собрали вещественные доказательства. По факту российского удара следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая касается военных преступлений.

Полицейский, который получил ранения. Фото: Главное управление Нацполиции Харьковщины

Другие атаки за сутки

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и еще 15 населенных пунктов области. В результате атак пострадали 11 человек. В селе Лозовая Боровской громады ранения получили 61-летняя женщина и 60-летний мужчина. В селе Рясное Золочевской громады пострадали 47-летняя и 20-летняя женщины. В селе Степное Богодуховской громады травмировались 46-летняя женщина и 21-летний мужчина.

Поврежден грузовик. Фото: Главное управление Нацполиции Харьковщины

Также пострадали двое пожилых жителей Русской Лозовой Дергачевской громады — 78-летний мужчина и 77-летняя женщина. В селе Дегтяри Богодуховской громады ранения получили мужчины в возрасте 51 и 59 лет, а также 51-летняя женщина.

Выбиты окна в здании. Фото: Главное управление Нацполиции Харьковской области

Кроме этого, российский беспилотник атаковал Новобаварский район Харькова. В результате ударов в разных районах области повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, административные здания, автомобили, электросети и сельскохозяйственная техника.

Обломок дрона. Фото: Главное управление Нацполиции Харьковщины

Чем атаковал враг

По данным областной власти, в течение суток российские войска активно применяли по Харьковщине различные типы беспилотников. В частности, зафиксировано использование четырех дронов типа "Герань-2", одного БпЛА "Ланцет", пяти беспилотников "Молния" и 11 FPV-дронов. Кроме того, оккупанты применили еще 24 беспилотника, тип которых сейчас устанавливается.

Как сообщали Новини.LIVE, днем, 25 мая, российские войска ударили ракетой по Дергачам в Харьковской области. Попадание произошло по гражданскому предприятию. Есть погибший и раненые. Информация о последствиях еще уточняется.

Также Новини.LIVE писали, что утром 30 мая и в течение последних суток враг совершил серию ударов с помощью беспилотников по Богодуховскому району. В результате этих атак пострадали мирные жители, а также зафиксированы разрушения жилья и инфраструктуры. Правоохранители уже начали расследование по фактам военных преступлений.