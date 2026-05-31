Росія атакувала Харківщину: поранено двох поліцейських

Знищене авто поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Російський безпілотник увечері 30 травня атакував Чугуївський район на Харківщині. Внаслідок удару постраждали двоє працівників поліції, які перебували на службі. Також пошкоджень зазнав службовий автомобіль.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Атака на Харківщину

Увечері 30 травня російські війська завдали удару безпілотним літальним апаратом по території Чугуївського району. Під час атаки постраждали двоє співробітників Чугуївського районного управління поліції, які виконували службові обов’язки на території обслуговування. Один із правоохоронців отримав осколкові поранення, а інший — акубаротравму. Після удару на місце прибули медики. Постраждалих поліцейських бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні, де їм надають необхідну допомогу. Крім того, вибух пошкодив службовий автомобіль поліції.

Авто поліції після атаки. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

На місці події працювали профільні служби. Правоохоронці провели огляд території, задокументували наслідки атаки та зібрали речові докази. За фактом російського удару слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка стосується воєнних злочинів.

Поліцейський, який отримав поранення. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Інші атаки за добу

Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та ще 15 населених пунктів області. Внаслідок атак постраждали 11 людей. У селі Лозова Борівської громади поранення отримали 61-річна жінка та 60-річний чоловік. У селі Рясне Золочівської громади постраждали 47-річна та 20-річна жінки. У селі Степне Богодухівської громади травмувалися 46-річна жінка та 21-річний чоловік.

Пошкоджена вантажівка. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Також постраждали двоє літніх мешканців Руської Лозової Дергачівської громади — 78-річний чоловік і 77-річна жінка. У селі Дегтярі Богодухівської громади поранення дістали чоловіки віком 51 та 59 років, а також 51-річна жінка.

Вибиті вікна у будівлі. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Окрім цього, російський безпілотник атакував Новобаварський район Харкова. Внаслідок ударів у різних районах області пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, адміністративні будівлі, автомобілі, електромережі та сільськогосподарську техніку.

Уламок дрона. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Чим атакував ворог

За даними обласної влади, протягом доби російські війська активно застосовували по Харківщині різні типи безпілотників. Зокрема, зафіксовано використання чотирьох дронів типу "Герань-2", одного БпЛА "Ланцет", п’яти безпілотників "Молнія" та 11 FPV-дронів. Крім того, окупанти застосували ще 24 безпілотники, тип яких наразі встановлюється.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 25 травня, російські війська вдарили ракетою по Дергачах на Харківщині. Влучання сталося по цивільному підприємству. Є загиблий і поранені. Інформація про наслідки ще уточнюється.

Також Новини.LIVE писали, що зранку 30 травня та протягом останньої доби ворог здійснив серію ударів за допомогою безпілотників по Богодухівському району. Внаслідок цих атак постраждали мирні мешканці, а також зафіксовані руйнування житла та інфраструктури. Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактами воєнних злочинів.