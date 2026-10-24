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Главная Харьков Россия атаковала Лозовую на Харьковщине: погиб мужчина

Россия атаковала Лозовую на Харьковщине: погиб мужчина

Ua ru
24 октября 2026 14:15
Ракетный удар по Лозовой: один погибший и двое раненых Харьковская ОВА
Последствия удара по Лозовой. Фото: Харьковская ОВА

Днём 24 октября российские войска нанесли ракетный удар по Лозовой в Харьковской области. Под удар попало складское здание, после попадания там вспыхнул пожар. В результате атаки погиб 45-летний мужчина, еще двое мужчин получили ранения. Также медицинская помощь понадобилась женщине, пережившей сильный стресс.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по Лозовой

Россия атаковала Лозовую в Харьковской области днем 24 октября. В результате ракетного удара по Лозовой погиб 45-летний мужчина. Медики пытались спасти ему жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

Также ранения получили 26-летний и 43-летний мужчины. Обоих пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Кроме того, помощь медиков понадобилась 37-летней женщине. У неё диагностировали острую стрессовую реакцию. Женщине оказывают необходимую помощь.

Работа экстренных служб

После попадания в складское здание возник пожар. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия российской атаки.

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Атака на Харьков

Отметим, утром 24 октября российские войска атаковали беспилотником Индустриальный район Харькова. В результате удара 64-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Медики оказали ей необходимую помощь.

Как сообщали Новини.LIVE, днем 22 октября в головном вагоне пассажирского электропоезда в Харькове вспыхнул пожар после удара российского беспилотника. Ее ликвидировали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, несмотря на угрозу повторных обстрелов. По данным спасателей, пострадавших нет.

Также Новини.LIVE сообщали, что днем 23 октября российские войска атаковали Харьков реактивными дронами типа "Шахед". Под ударом оказались офисное здание, частные дома и гражданское предприятие. В результате попаданий возникли пожары, также был поврежден автомобиль и выбиты окна в здании Харьковского цирка. По предварительным данным, люди не пострадали.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова Олег Синегубов погибшие пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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