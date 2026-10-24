Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росія атакувала Лозову на Харківщині: загинув чоловік

Росія атакувала Лозову на Харківщині: загинув чоловік

Ua ru
24 жовтня 2026 14:15
Ракетний удар по Лозовій: загиблий і двоє поранених Харківська ОВА
Наслідки удару по Лозовій. Фото: Харківська ОВА

Вдень, 24 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині. Під удар потрапила складська будівля, після влучання там спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік, ще двоє чоловіків дістали поранення. Також медична допомога знадобилася жінці, яка пережила сильний стрес.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Реклама

Удар по Лозовій

Росія атакувала Лозову на Харківщині, вдень, 24 жовтня. Унаслідок ракетного удару по Лозовій загинув 45-річний чоловік. Медики намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто важкими.

Також поранення дістали 26-річний та 43-річний чоловіки. Обох постраждалих госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги. Крім того, допомога медиків знадобилася 37-річній жінці. У неї діагностували гостру реакцію на стрес. Жінці надають необхідну допомогу.

Робота екстрених служб

Після влучання в складську будівлю виникла пожежа. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

Читайте також:

Атака на Харків

Зазначимо, зранку, 24 жовтня, російські війська атакували безпілотником Індустріальний район Харкова. Внаслідок удару 64-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали їй необхідну допомогу.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 22 жовтня, в головному вагоні пасажирського електропоїзда в Харкові спалахнула пожежа після удару російського безпілотника. Її ліквідували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, попри загрозу повторних обстрілів. За даними рятувальників, постраждалих немає.

Також Новини.LIVE писали, що вдень, 23 жовтня, російські війська атакували Харків реактивними дронами типу "Шахед". Під ударом опинилися офісна будівля, приватні будинки та цивільне підприємство. Унаслідок влучань виникли пожежі, також пошкоджено автомобіль і вибито вікна в будівлі Харківського цирку. За попередніми даними, люди не постраждали.

Харківська область обстріли Новини Харкова Олег Синєгубов загиблі постраждалі
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації