Наслідки удару по Лозовій. Фото: Харківська ОВА

Вдень, 24 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині. Під удар потрапила складська будівля, після влучання там спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік, ще двоє чоловіків дістали поранення. Також медична допомога знадобилася жінці, яка пережила сильний стрес.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по Лозовій

Росія атакувала Лозову на Харківщині, вдень, 24 жовтня. Унаслідок ракетного удару по Лозовій загинув 45-річний чоловік. Медики намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто важкими.

Також поранення дістали 26-річний та 43-річний чоловіки. Обох постраждалих госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги. Крім того, допомога медиків знадобилася 37-річній жінці. У неї діагностували гостру реакцію на стрес. Жінці надають необхідну допомогу.

Робота екстрених служб

Після влучання в складську будівлю виникла пожежа. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

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Атака на Харків

Зазначимо, зранку, 24 жовтня, російські війська атакували безпілотником Індустріальний район Харкова. Внаслідок удару 64-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали їй необхідну допомогу.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 22 жовтня, в головному вагоні пасажирського електропоїзда в Харкові спалахнула пожежа після удару російського безпілотника. Її ліквідували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, попри загрозу повторних обстрілів. За даними рятувальників, постраждалих немає.

Також Новини.LIVE писали, що вдень, 23 жовтня, російські війська атакували Харків реактивними дронами типу "Шахед". Під ударом опинилися офісна будівля, приватні будинки та цивільне підприємство. Унаслідок влучань виникли пожежі, також пошкоджено автомобіль і вибито вікна в будівлі Харківського цирку. За попередніми даними, люди не постраждали.