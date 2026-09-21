Нападение на Лозовую 21 сентября: погибла женщина, есть пострадавшие

Разрушенный дом. Фото: ГСЧС Харьковской области

Российские беспилотники ночью атаковали Лозовую в Харьковской области. В результате ударов были повреждены жилые дома и железнодорожная инфраструктура, вспыхнули пожары. Спасатели спасли женщину и извлекли из-под завалов тело погибшего человека. Утром под ударом оказалась Лозовская община, где погибла женщина.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по Лозовой

Ночью российские войска атаковали город Лозовая пятью ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены и частично разрушены объекты жилого сектора и железнодорожной инфраструктуры. В местах ударов возникли два очага возгорания.

Разрушенное здание. Фото: ГСЧС Харьковской области

Один из пожаров произошел в двухэтажном многоквартирном доме. Там горела крыша площадью 200 квадратных метров. Также были разрушены конструкции квартир на втором этаже.

Автомобиль спасателей на месте атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Во время ликвидации последствий атаки спасатели спасли женщину. Кроме того, они извлекли из-под завалов тело погибшего человека.

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Удар по Катериновке

Утром российский беспилотник атаковал частный дом в селе Катериновка Лозовской общины. В результате удара погибла женщина. Также пострадал 13-летний мальчик. Ребёнок получил тяжёлые ожоги и в настоящее время получает необходимую медицинскую помощь.

Разрушенный дом в Катериновке. Фото: ГСЧС Харьковской области

Последствия за сутки

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 18 населенных пунктов области. В Лозовском районе повреждены автомобиль в селе Вишневое, здание фермы, многоквартирный дом и шесть частных домов, железнодорожная инфраструктура и автомобиль в Лозовой. В селе Орилька повреждения получили хозяйственные объекты. В результате атаки там также погибли около 50 свиней, 100 нутрий и 100 кур. В других районах области повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, магазины, складские и административные здания, электросети, гаражи, АЗС, ангар и другие гражданские объекты.

Пострадавшие от атак

Всего в результате обстрелов за прошедшие сутки пострадали восемь человек. В Лозовой ранен 62-летний мужчина. Острую реакцию на стресс получили женщины 53 и 73 лет. В селе Мирное Шевченковской общины ранение получил 58-летний мужчина, ещё две женщины, 54 и 86 лет, получили острую стрессовую реакцию. На трассе возле села Карасовка Золочевской общины пострадала 63-летняя женщина. Еще один мужчина, 38 лет, получил ранение на трассе возле села Борщова Печенежской общины.

Также медики оказали помощь 60-летнему мужчине, получившему ранения 15 сентября в селе Пески-Радьковские, и 50-летней женщине, которая 19 сентября получила ранения в Изюме.

Чем атаковали

Российские войска применили в Харьковской области две ракеты, три КАБ, один РСЗО, четыре БПЛА типа "Герань-2", пять БПЛА типа "Молния", 14 FPV-дронов и 31 беспилотник, тип которого устанавливается. В Харькове дроны атаковали Шевченковский и Киевский районы.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 58 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировали 60 948 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 238 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Российские войска пытались продвинуться в сторону Токаровки, Охримовки, Николаевки и Вильчи. На Купянском направлении враг шесть раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Подолов, Кившаревки, Западного, Радьковки и Фиголевки.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области 18 сентября утром враг атаковал пригородный поезд. В результате удара погиб 40-летний мужчина, ещё семь человек пострадали. Во время эвакуации двое пассажиров получили тяжелые травмы, оставшись на платформе. Кроме того, днем российские войска дважды нанесли ракетные удары по Индустриальному району Харькова.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове 17 сентября российский беспилотник попал в торговый центр в Основянском районе. После удара в здании вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. На момент атаки сотрудники и посетители находились в укрытии. Позже одной из сотрудниц стало плохо, ей потребовалась помощь медиков.