Атака на Лозову 21 вересня: загинула жінка, є постраждалі

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Харківщини

Російські безпілотники вночі атакували Лозову на Харківщині. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки та залізнична інфраструктура, спалахнули пожежі. Рятувальники врятували жінку й дістали з-під завалів тіло загиблої людини. Вранці під ударом опинилася Лозівська громада, де загинула жінка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по Лозовій

Уночі російські війська атакували місто Лозова п'ятьма ударними безпілотниками. Через обстріл пошкоджені та частково зруйновані об’єкти житлового сектору й залізничної інфраструктури. На місцях ударів виникли два осереки займань.

Зруйнована будівля. Фото: ДСНС Харківщини

Одна з пожеж сталася у двоповерховому багатоквартирному будинку. Там горів дах на площі 200 квадратних метрів. Також були зруйновані конструкції квартир на другому поверсі.

Авто рятувальників на місці атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники врятували жінку. Крім того, вони деблокували з-під завалів тіло загиблої людини.

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Удар по Катеринівці

Вранці російський безпілотник атакував приватний будинок у селі Катеринівка Лозівської громади. Внаслідок удару загинула жінка. Також постраждав 13-річний хлопчик. Дитина отримала важкі опіки та наразі отримує необхідну медичну допомогу.

Зруйнований будинок в Катеринівці. Фото: ДСНС Харківщини

Наслідки за добу

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 18 населених пунктів області. У Лозівському районі пошкоджені автомобіль у селі Вишневе, будівля ферми, багатоквартирний і шість приватних будинків, залізнична інфраструктура та автомобіль у Лозовій. У селі Орілька пошкоджень зазнали господарські об’єкти. Внаслідок атаки там також загинули близько 50 свиней, 100 нутрій і 100 курей. В інших районах області пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, магазини, складські й адміністративні будівлі, електромережі, гаражі, АЗС, ангар та інші цивільні об’єкти.

Постраждалі від атак

Загалом внаслідок обстрілів за минулу добу постраждали вісім людей. У Лозовій поранений 62-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес отримали жінки 53 і 73 років. У селі Мирне Шевченківської громади поранення отримав 58-річний чоловік, ще дві жінки, 54 і 86 років, отримали гостру реакцію на стрес. На трасі біля села Карасівка Золочівської громади постраждала 63-річна жінка. Ще один чоловік, 38 років, отримав поранення на трасі біля села Борщова Печенізької громади.

Також медики надали допомогу 60-річному чоловіку, який зазнав поранень 15 вересня у селі Піски-Радьківські, та 50-річній жінці, яка 19 вересня отримала поранення в Ізюмі.

Чим атакували

Російські війська застосували по Харківщині два ракети, три КАБ, один РСЗВ, чотири БпЛА типу "Герань-2", п’ять БпЛА типу "Молнія", 14 FPV-дронів та 31 безпілотник, тип якого встановлюється. У Харкові дрони атакували Шевченківський і Київський райони.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 58 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстрували 60 948 людей.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби зафіксували 238 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Російські війська намагалися просунутися в бік Токарівки, Охрімівки, Миколаївки та Вільчі. На Куп’янському напрямку ворог шість разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Подолів, Ківшарівки, Западного, Радьківки та Фиголівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині, 18 вересня, вранці ворог атакував приміський поїзд. Унаслідок удару загинув 40-річний чоловік, ще семеро людей постраждали. Під час евакуації двоє пасажирів тяжко травмувалися, залишившись на платформі. Крім того, вдень російські війська двічі вдарили ракетами по Індустріальному району Харкова.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові 17 вересня російський безпілотник влучив у торговельний центр в Основ’янському районі. Після удару в будівлі спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. На момент атаки працівники та відвідувачі перебували в укритті. Пізніше одній із працівниць стало зле, їй знадобилася допомога медиків.