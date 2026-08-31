Синегубов: в Харьковской области без света остались 70 тысяч абонентов

Энергетики восстанавливают электроснабжение после обстрела. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

За последние сутки российские войска вновь наносили удары по Харьковской области, повреждая гражданскую и критически важную инфраструктуру. В результате ударов без электричества остаются около 70 тысяч абонентов. Электроснабжение обычно восстанавливают в течение суток. Параллельно продолжается эвакуация из опасных районов, в частности из зон активных боевых действий.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

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Сколько людей остались без света

По словам Олега Синегубова, после российских ударов энергетики и другие службы работают над восстановлением критически важных услуг. В то же время часть территорий остается без электричества из-за постоянных обстрелов и активных боевых действий.

"Ну, мы, в принципе, восстанавливаем в течение суток. Если говорить о районах без электроснабжения, то это исключительно те территории, которые находятся в зоне активных, соответственно, боевых действий, или подвергаются постоянному вражескому обстрелу, там, где мы, в принципе, физически уже не можем восстанавливать предоставление таких услуг. У нас около 70 тысяч абонентов без электроснабжения, однако эта цифра остается неизменной с 2022 года", — сказал Синегубов.

Куда наносит удары враг

За сутки под российскими ударами оказались Харьков и ещё 13 населённых пунктов области. Враг применял управляемые авиабомбы, ударные беспилотники и другие виды вооружения. Повреждения получили жилые дома, логистический транспорт, энергетические предприятия и критически важная инфраструктура. Есть раненые. Глава области подчеркнул, что российские войска продолжают наносить удары именно по гражданским объектам. Среди целей — жилые дома, дороги и железнодорожная инфраструктура.

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"Ну, как я уже отмечал, это исключительно гражданская инфраструктура, это просто жилые дома в том или ином населённом пункте. Это, опять же, логистика, автодороги, железнодорожные станции и так далее. Поэтому, конечно, нужно максимально реагировать на сигналы воздушной тревоги и как можно дольше находиться в укрытиях. И, например, сейчас на территории Харьковской области звучит воздушная тревога, и мы фиксируем вражеский, фактически, дрон в том самом воздушном пространстве над Харьковщиной", — отметил глава ОГА.

Как проходит эвакуация

Параллельно область продолжает вывозить людей из опасных районов. Часть территорий остается непригодной для безопасного проживания из-за постоянных обстрелов, поэтому эвакуационные мероприятия продолжаются.

"За сутки мы эвакуировали, соответственно, транзитом с территории Донецкой области более 200 человек. В пределах Харьковской области было эвакуировано более 70 человек", — добавил Синегубов.

Глава Харьковской областной военной администрации также сообщил, что во время атак был поврежден логистический автомобиль одного из почтовых операторов. Один человек получил ранение, его состояние оценивается как средней тяжести.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Украина должна готовиться к самым сложным сценариям предстоящей зимы, поскольку спрогнозировать её ход пока невозможно. По его словам, ситуация будет зависеть от боевых действий и переговорного процесса, а одной из главных задач является сохранение генерации и защита энергетической инфраструктуры.