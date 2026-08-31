Синєгубов: на Харківщині без світла 70 тисяч абонентів

Енергетики відновлюють світло після обстрілу. Фото ілюстративне: Харківобленерго

Російські війська за добу знову били по Харківщині, пошкоджуючи цивільну та критичну інфраструктуру. Через удари без електрики залишаються близько 70 тисяч абонентів. Живлення зазвичай відновлюють протягом доби. Паралельно з небезпечних районів триває евакуація, зокрема із зон активних бойових дій.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

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Скільки людей без світла

За словами Олега Синєгубова, після російських ударів енергетики та інші служби працюють над відновленням критичних послуг. Водночас частина територій залишається без електрики через постійні обстріли та активні бойові дії.

"Ну, ми, в принципі, відновлюємо протягом однієї доби. Якщо брати без електропостачання, то це виключно ті території, які перебувають під зоною активних, відповідно, бойових дій, або перебувають під постійним ворожим вогнем, там, де ми, в принципі, фізично вже не можемо відновлювати надання таких послуг. У нас біля 70 тисяч абонентів без електропостачання, однак ця цифра, вона є незмінною з 2022, фактично, там, року", — сказав Синєгубов.

Куди б'є ворог

За добу під російськими ударами опинилися Харків та ще 13 населених пунктів області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні безпілотники та інші типи озброєння. Пошкоджень зазнали житлові будинки, логістичний транспорт, енергетичні підприємства та критична інфраструктура. Є поранені. Очільник області наголосив, що російські війська продовжують бити саме по цивільних об'єктах. Серед цілей — житло, дороги та залізнична інфраструктура.

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"Ну, як я вже зазначав, це виключно цивільна інфраструктура, це просто житлові будинки в тому чи іншому населеному пункті. Це, знову ж таки, це логістика, це автодороги, це залізничні станції, тощо. Тому, звичайно, потрібно по максимуму реагувати на сигнали повітряної тривоги і по максимуму перебувати в укриттях. І, наприклад, зараз на території Харківської області лунає повітряна тривога, і ми фіксуємо ворожий, фактично, дрон у саме повітряному просторі над Харківщиною", — зазначив очільник ОВА.

Як проходить евакуація

Паралельно область продовжує вивозити людей із небезпечних районів. Частина територій залишається непридатною для безпечного проживання через постійні обстріли, тому евакуаційні заходи тривають.

"За добу ми евакуювали, відповідно, транзитом із Донецької території більше 200 людей. В середині Харківської області евакуювано було більше 70 людей", — додав Синєгубов.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації також повідомив, що під час атак пошкоджень зазнав логістичний автомобіль одного з поштових операторів. Одна людина отримала поранення, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Україна має готуватися до найскладніших сценаріїв наступної зими, оскільки спрогнозувати її перебіг наразі неможливо. За його словами, ситуація залежатиме від бойових дій і переговорного процесу, а одним із головних завдань є збереження генерації та захист енергетичної інфраструктури.