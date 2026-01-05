В Харькове произошло пять ракетных ударов по энергетике

Спасатель ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пяти ракетных ударах по городу, которые российские войска нанесли днем в понедельник, 5 января. Известно, что ракеты били целенаправленно по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом Игорь Терехов сообщил в Telegram.

По его словам, враг атаковал Харьков ракетами, в результате чего зафиксированы очень серьезные повреждения. Удары были направлены именно по критически важным энергетическим объектам, что существенно осложнило ситуацию в городе. Сейчас продолжаются работы по оценке последствий атаки и ликвидации повреждений.

"Было пять ракетных ударов по городу Враг целенаправленно нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова. Имеем очень значительные повреждения", — сообщил Игорь Терехов.

Напомним, недавно Россия нанесла удар ракетой по жилому дому в Харькове.

Владимир Зеленский призвал партнеров помочь усилить защиту ПВО из-за регулярных смертоносных российских атак.