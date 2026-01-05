У Харкові сталося п’ять ракетних ударів по енергетиці

Рятувальник ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про п'ять ракетних ударів по місту, які російські війська завдали вдень у понеділок, 5 січня. Відомо, що ракети били цілеспрямовано по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Росія завдала серії ракетних ударів по Харкову 5 січня

За його словами, ворог атакував Харків ракетами, внаслідок чого зафіксовано дуже серйозні пошкодження. Удари були спрямовані саме по критично важливих енергетичних об’єктах, що суттєво ускладнило ситуацію в місті. Наразі тривають роботи з оцінки наслідків атаки та ліквідації пошкоджень.

"Було п'ять ракетних ударів по місту Ворог цілеспрямовано наніс п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова. Маємо дуже значні пошкодження", — повідомив Ігор Терехов.

Нагадаємо, нещодавно Росія завдала удару ракетою по житловому будинку в Харкові.

Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти посилити захист ППО через регулярні смертоносні російські атаки.