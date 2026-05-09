Главная Харьков Россия дронами била по Харьковщине: повреждены дома и рынок

Россия дронами била по Харьковщине: повреждены дома и рынок

Дата публикации 9 мая 2026 10:07
Удар по селу Петровка на Харьковщине. Фото: Харьковская ОГА

За прошедшие сутки, 8 мая, россияне ударными дронами атаковали сразу 17 населенных пунктов Харьковщины. Под огнем были жилые дома, рынок, ресторан, элеватор и гражданские предприятия. В результате одного из обстрелов пострадал мужчина.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Зруйнований будиок на Харківщині
Поврежденный в результате обстрела дом в селе Петровка на Харьковщине. Фото: Харьковская ОГА

Последствия ударов РФ в Богодуховском районе

Больше всего разрушений зафиксировали в Богодуховском районе. В поселке Золочев повреждены шесть частных домов, рынок, ресторан, электросети и автомобили. В селе Петровка удар повредил столовую, а в Братенице - жилой дом.

Именно в Золочевской общине ранения получил 59-летний мужчина. Кроме того, медики оказали помощь 75-летнему жителю Чугуевского района, который пострадал во время предыдущего обстрела Ивановки 4 мая.

Российские войска активно применяли беспилотники различных типов. По области запускали "Герань-2", "Ланцеты", "Молнии" и fpv-дроны.

Разрушения в Купянском районе

Разрушения также зафиксировали в Купянском районе, где повреждены частные дома в Садоводе, Стецковке и Гогино. В Изюмском районе пострадали жилые дома в Погоновке и Боровой, а в Барвенково — железнодорожная инфраструктура.

В Харьковском районе удары повредили дома в Лесном и Циркунах. В Лозовском районе разрушениям подвергся дом в селе Веселое.

Обстрел Чугуевского района

Также под обстрелы попал Чугуевский район. В Юрченково поврежден элеватор, а в Шестаково — гражданское предприятие.

На фоне постоянных атак продолжается эвакуация населения. За сутки транзитный пункт в Лозовой принял еще 227 человек. С начала его работы там зарегистрировали уже более 33 тысяч эвакуированных.

Россияне сорвали свое "перемирие"

Как сообщали Новини.LIVE, вчера, 8 мая, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии журналистам заявил, что Россия нарушает собственное объявленное "перемирие". По его словам, в течение ночи и утра в области фиксировали удары FPV-дронами и другими беспилотниками. Глава ОГА подчеркнул, что ситуация остается опасной.

Также в комментарии Новини.LIVE мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что 7 мая россияне нанесли дроновой удар по Новобаварскому району Харькова. БпЛА попал возле частного дома. В результате обстрелов пострадали 38 жилых домов и электросеть.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей
Лилия Швец
