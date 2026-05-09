Росія дронами била по Харківщині: пошкоджені будинки і ринок

Удар по селі Петрівка на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Минулої доби, 8 травня, росіяни ударними дронами атакували одразу 17 населених пунктів Харківщини. Під вогнем були житлові будинки, ринок, ресторан, елеватор і цивільні підприємства. Внаслідок одного із обстрілів постраждав чоловік.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Пошкоджений унаслідок обстрілу будинок у селі Петрівка на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Наслідки ударів РФ у Богодухівському районі

Найбільше руйнувань зафіксували у Богодухівському районі. У селищі Золочів пошкоджені шість приватних будинків, ринок, ресторан, електромережі та автомобілі. У селі Петрівка удар пошкодив їдальню, а в Братениці — житловий будинок.

Саме у Золочівській громаді поранення отримав 59-річний чоловік. Крім того, медики надали допомогу 75-річному мешканцю Чугуївського району, який постраждав під час попереднього обстрілу Іванівки 4 травня.

Російські війська активно застосовували безпілотники різних типів. По області запускали "Герань-2", "Ланцети", "Молнії" та fpv-дрони.

Руйнування у Куп’янському районі

Руйнування також зафіксували в Куп’янському районі, де пошкоджені приватні будинки у Садоводі, Стецьківці та Гогиному. В Ізюмському районі постраждали житлові будинки у Погонівці та Боровій, а в Барвінковому — залізнична інфраструктура.

У Харківському районі удари пошкодили будинки у Лісному та Циркунах. У Лозівському районі руйнувань зазнала оселя у селі Веселе.

Обстріл Чугуївського району

Також під обстріли потрапив Чугуївський район. У Юрченковому пошкоджено елеватор, а у Шестаковому — цивільне підприємство.

На тлі постійних атак триває евакуація населення. За добу транзитний пункт у Лозовій прийняв ще 227 людей. Від початку його роботи там зареєстрували вже понад 33 тисячі евакуйованих.

Росіяни зірвали своє "перемир'я"

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора, 8 травня, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі журналістам заявив, що Росія порушує власне оголошене "перемир’я". За його словами, протягом ночі та ранку в області фіксували удари FPV-дронами та іншими безпілотниками. Очільник ОВА наголосив, що ситуація залишається небезпечною.

Також у коментарі Новини.LIVE мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що 7 травня росіяни завдали дронового удару по Новобаварському районі Харкова. БпЛА влучив біля приватного будинку. Внаслідок обстрілів постраждали 38 житлових будинків та електромережа.