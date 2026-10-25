Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотников, а затем повторно нанесли удары по местам работы спасателей . В городе вспыхнули пожары, повреждены гражданские объекты и уничтожена пожарная машина. Есть пострадавшие среди мирных жителей и сотрудников ГСЧС. Утром враг продолжил обстреливать город.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Вечерняя атака на Харьков

Вечером 25 октября российские войска атаковали беспилотниками два района Харькова. В Основянском районе под удар попал торговый центр, а в Индустриальном — гражданское предприятие. На местах попаданий вспыхнули пожары. Пострадал один человек.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Когда спасатели прибыли тушить огонь и ликвидировать последствия атаки, россияне нанесли повторные удары. В результате пострадали двое сотрудников ГСЧС. Также враг полностью уничтожил пожарную автоцистерну.

Пожар в ТЦ. Фото: ГСЧС Харьковской области

Особенно сложной была ситуация в торговом центре, где возник масштабный пожар. Во время тушения огня пострадал еще один спасатель. Всего в результате вечерней атаки пострадали четыре человека, среди которых трое спасателей.

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Уничтоженная цистерна ГСЧС. Фото: ГСЧС Харьковской области

Утренние удары по городу

Утром российские войска продолжили атаковать Харьков беспилотниками. Один из вражеских дронов нанес удар по Новобаварскому району города. Еще одно попадание зафиксировали в Основянском районе. Информацию о возможных пострадавших и повреждениях после утренних атак уточняют.

Последствия обстрелов за сутки

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и ещё 14 населённых пунктов области. Под ударами оказались жилые дома, предприятия, склады, автомобили и другие гражданские объекты. В областном центре повреждены четыре гражданских предприятия, складские помещения, частный дом, кладбище, гипермаркет, гараж и 16 автомобилей. В Купянском районе разрушениям подверглись складское здание в селе Гнилица и частный дом в Шипуватом. В Изюмском районе под удар попало гражданское предприятие в Барвинковом. В Харьковском районе разрушения зафиксировали сразу в нескольких населенных пунктах. В Черкасской Лозовой повреждены частный дом, два автомобиля и трактор. В Малой Даниловке пострадали дом, гараж и автомобиль.

В Дергачах повреждены частный дом и гражданское предприятие, в Русской Лозовой — жилой дом, в Васищевом — склад, а в Новой Водолаге — административное здание. В Лозовском районе в селе Садовое пострадали культурное учреждение, магазин и электросети. В самой Лозовой под удар попало складское здание. Также в Чугуевском районе, в селе Лебяже, поврежден автомобиль.

Погибшие и пострадавшие

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов Харьковской области погиб один мужчина, ещё 11 человек пострадали. В Лозовой россияне унесли жизнь 45-летнего мужчины. Также ранения получили двое местных жителей в возрасте 43 и 26 лет. У 37-летней женщины зафиксировали острую стрессовую реакцию. В Харькове ранен 39-летний мужчина, а 64-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В Дергачах ранения получили трое мужчин в возрасте 70, 54 и 47 лет. В Малой Даниловке пострадала 45-летняя женщина, а 74-летняя местная жительница перенесла острую стрессовую реакцию. Еще одна пострадавшая — 66-летняя жительница села Садовое Лозовской общины. У нее также зафиксировали острую стрессовую реакцию.

Чем атаковали Харьковскую область

В течение суток российские войска применили против Харьковской области ракеты, управляемые авиабомбы и различные типы беспилотников. По имеющимся данным, враг использовал семь ракет, одну управляемую авиабомбу, два беспилотника типа "Молния", два FPV-дрона и ещё 30 БПЛА, тип которых устанавливается. В самом Харькове под ударами оказались Индустриальный, Основянский и Новобаварский районы.

Эвакуация из Харьковской области

Несмотря на постоянные российские обстрелы, из опасных районов области продолжают эвакуировать людей. За последние сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 172 человека. Всего с начала его работы там зарегистрировали 66 277 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на всех направлениях фронта произошло 193 боевых столкновения. Российские войска продолжали наступательные действия, в частности в Харьковской области. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили восемь атак. Российские подразделения пытались продвинуться в направлении Терновой, Охримовки и Бочкового. На Купянском направлении враг четыре раза пытался укрепить свои позиции. Наступательные действия россияне вели в направлении Радьковки.

Как сообщали Новини.LIVE, днём 24 октября российские войска нанесли ракетный удар по Лозовой в Харьковской области. Под удар попало складское здание, после попадания там вспыхнул пожар. В результате атаки погиб 45-летний мужчина, ещё двое мужчин получили ранения. Также медицинская помощь понадобилась женщине, пережившей сильный стресс.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что днем 23 октября российские войска атаковали Харьков реактивными дронами типа «Шахед». Под ударом оказались офисное здание, частные дома и гражданское предприятие. В результате попаданий возникли пожары, также был поврежден автомобиль и выбиты окна в здании Харьковского цирка. По предварительным данным, люди не пострадали.