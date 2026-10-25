Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська атакували Харків безпілотниками, а згодом повторно вдарили по місцях роботи рятувальників. У місті спалахнули пожежі, пошкоджено цивільні об'єкти та знищено пожежну машину. Є постраждалі серед мирних жителів і працівників ДСНС. Вранці ворог продовжив обстрілювати місто.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Реклама

Вечірня атака на Харків

Увечері 25 жовтня російські війська атакували безпілотниками два райони Харкова. В Основ'янському районі під удар потрапив торговельний центр, а в Індустріальному — цивільне підприємство. На місцях влучань спалахнули пожежі. Постраждала одна людина.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Коли рятувальники прибули гасити вогонь та ліквідовувати наслідки атаки, росіяни завдали повторних ударів. Унаслідок цього постраждали двоє працівників ДСНС. Також ворог повністю знищив пожежну автоцистерну.

Пожежа в ТЦ. Фото: ДСНС Харківщини

Особливо складною була ситуація в торговельному центрі, де виникла масштабна пожежа. Під час гасіння вогню постраждав ще один рятувальник. Загалом унаслідок вечірньої атаки постраждали четверо людей, серед яких троє рятувальників.

Читайте також:

Знищена цистерна ДСНС. Фото: ДСНС Харківщини

Ранкові удари по місту

Вранці російські війська продовжили атакувати Харків безпілотниками. Один із ворожих дронів вдарив по Новобаварському району міста. Ще одне влучання зафіксували в Основ'янському районі. Інформацію про можливих постраждалих та пошкодження після ранкових атак уточнюють.

Наслідки обстрілів за добу

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще 14 населених пунктів області. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства, склади, автомобілі та інші цивільні об'єкти. В обласному центрі пошкоджено чотири цивільні підприємства, складські приміщення, приватний будинок, цвинтар, гіпермаркет, гараж та 16 автомобілів. У Куп'янському районі руйнувань зазнали складська будівля в селі Гнилиця та приватний будинок у Шипуватому. В Ізюмському районі під удар потрапило цивільне підприємство в Барвінковому. У Харківському районі руйнування зафіксували одразу в кількох населених пунктах. У Черкаській Лозовій пошкоджено приватний будинок, два автомобілі та трактор. У Малій Данилівці постраждали будинок, гараж та автомобіль.

У Дергачах пошкоджено приватний будинок і цивільне підприємство, у Руській Лозовій — житловий будинок, у Васищевому — склад, а в Новій Водолазі — адміністративну будівлю. У Лозівському районі в селі Садове постраждали заклад культури, магазин та електромережі. У самій Лозовій під удар потрапила складська будівля. Також у Чугуївському районі, в селі Леб'яже, пошкоджено автомобіль.

Загиблі та постраждалі

За минулу добу внаслідок російських обстрілів Харківщини загинув один чоловік, ще 11 людей постраждали. У Лозовій росіяни забрали життя в 45-річного чоловіка. Також поранення отримали двоє місцевих жителів віком 43 та 26 років. У 37-річної жінки зафіксували гостру реакцію на стрес. У Харкові поранено 39-річного чоловіка, а 64-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Дергачах поранення отримали троє чоловіків віком 70, 54 та 47 років. У Малій Данилівці постраждала 45-річна жінка, а 74-річна місцева жителька зазнала гострої реакції на стрес. Ще одна постраждала — 66-річна жителька села Садове Лозівської громади. У неї також зафіксували гостру реакцію на стрес.

Чим атакували Харківщину

Протягом доби російські війська застосували проти Харківської області ракети, керовані авіабомби та різні типи безпілотників. За наданими даними, ворог використав сім ракет, одну керовану авіабомбу, два безпілотники типу "Молнія", два FPV-дрони та ще 30 БпЛА, тип яких встановлюють. У самому Харкові під ударами опинилися Індустріальний, Основ'янський та Новобаварський райони.

Евакуація з Харківщини

Попри постійні російські обстріли, з небезпечних районів області продовжують евакуювати людей. За останню добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 172 людини. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 66 277 людей.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на всіх напрямках фронту відбулося 193 бойові зіткнення. Російські війська продовжували наступальні дії, зокрема на Харківщині. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили вісім атак. Російські підрозділи намагалися просунутися в напрямку Тернової, Охрімівки та Бочкового. На Куп'янському напрямку ворог чотири рази намагався покращити свої позиції. Наступальні дії росіяни проводили в напрямку Радьківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 24 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині. Під удар потрапила складська будівля, після влучання там спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік, ще двоє чоловіків дістали поранення. Також медична допомога знадобилася жінці, яка пережила сильний стрес.

Також Новини.LIVE писали, що вдень, 23 жовтня, російські війська атакували Харків реактивними дронами типу "Шахед". Під ударом опинилися офісна будівля, приватні будинки та цивільне підприємство. Унаслідок влучань виникли пожежі, також пошкоджено автомобіль і вибито вікна в будівлі Харківського цирку. За попередніми даними, люди не постраждали.