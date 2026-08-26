Ситуация на Купянском направлении: тактика РФ и Оскол

Боевые действия на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении российские войска не обладают значительным наступательным потенциалом, но продолжают искать слабые места в обороне. Основными средствами борьбы здесь стали дроны и небольшие пехотные группы. Река Оскол сдерживает продвижение оккупантов к Купянску. В то же время в тылу Харьковской области россияне нападают на мирных жителей.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала Анастасия Халецкая, начальница отдела коммуникаций 4-й ОВМБр.

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Ситуация на Купянском направлении

На Купянском направлении боевые действия остаются активными, однако по характеру они отличаются от ситуации возле Константиновки. Российские войска здесь делают ставку не на прямые штурмы, а на дистанционное поражение и действия небольших групп.

"Если говорить о ситуации, например, в Купянском районе, то она там не такая динамичная, но это не означает, что враг не интересуется ею. То есть там также происходят боевые столкновения, там также ведутся активные боевые действия, но они прежде всего заключаются в применении дронов", — сказала Анастасия Халецкая, начальница отдела коммуникаций 4-й ОВМБр.

Она отдельно уточнила, что речь не идет о превосходстве российских войск в дронах. По словам Халецкой, именно дроны стали главным инструментом боевых действий на этом участке фронта.

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Как работают дроны

Из-за большой роли беспилотников украинские военные пытаются уничтожать российские силы еще на подступах к позициям. Для этого используют несколько способов противодействия, в частности огневые группы и дроны-перехватчики.

"Средств всегда не хватает. Я думаю, сколько бы их ни было, их будет мало. Но если говорить об эффективности, то она есть. К примеру, наши подразделения сейчас очень активно используют именно дроны на оптоволокне", — рассказала Халецкая.

По её словам, украинские подразделения также активно ведут разведку. Операторы БПЛА работают на значительном расстоянии от линии соприкосновения, чтобы поражать цели ещё до того, как они приблизятся к пехотным позициям.

Что сдерживает наступление РФ

Несмотря на попытки россиян продвигаться небольшими группами, существенного наступательного потенциала на этом направлении, по оценке военной, сейчас нет. Одним из главных природных барьеров остается река Оскол.

"По моему субъективному мнению, наступательный потенциал не является существенным именно на этом направлении, и он сдерживается такими природными условиями, то есть рекой, которая не дает врагу сосредоточиться и продвигаться в сторону самого Купянска или Купянска-Вузлового", — отметила начальница отдела коммуникаций 4-й ОВМБр.

Уровень воды в Осколе меняется в зависимости от времени года и погодных условий. В то же время, по словам Халецкой, даже при более низком уровне воды перейти реку вброд невозможно. Это затрудняет сосредоточение сил и дальнейшее продвижение российских войск.

Какова тактика оккупантов

Российские военные продолжают использовать небольшие пехотные группы. Тяжелую или даже легкую бронированную технику на этом участке фронта, по словам Халецкой, давно не применяли. Вместо этого оккупанты пытаются проникать между украинскими позициями и искать места для дальнейшего продвижения.

"Благодаря этим небольшим пехотным группам они пытаются продвигаться, так сказать, прощупывать обстановку и там, где удается, проникать своим личным составом. Там мы уже давно не видели применения какой-либо тяжелой техники или даже легкой бронированной техники. Это исключительно небольшие пехотные группы", — сказала Халецкая.

Она также заявила, что россияне атакуют гражданское население далеко за Купянском, в тылу Харьковской области. По словам военной, подразделения "Рубикон" и другие российские силы уничтожают гражданские автомобили, пытаясь создать эффект своего присутствия.

"Они просто уничтожают гражданское население. Они уничтожают их автомобили и таким образом создают эффект, скажем так, своего присутствия. Справедливо ли это, честно ли — абсолютно нет", — подчеркнула Халецкая.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьковская область остается одним из приоритетных направлений для российских войск. Враг усиливает разведку и изучает логистические маршруты в регионе. Также россияне регулярно атакуют гражданскую и транспортную инфраструктуру и продолжают терроризировать Харьков. Украинские военные пытаются противодействовать этой активности.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что на фронте сохраняется высокая интенсивность боев, а на отдельных участках российские войска усиливают давление. Наиболее активные бои продолжаются на востоке. Оккупанты также пытаются расширить зону контроля и найти новые пути для продвижения. В то же время их успехи остаются ограниченными. Украинские военные продолжают сдерживать наступление.