Ситуація на Куп’янському напрямку: тактика РФ і Оскіл

Бойові дії на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку російські війська не мають значного наступального потенціалу, але продовжують шукати слабкі місця в обороні. Основними засобами боротьби тут стали дрони та малі піхотні групи. Річка Оскіл стримує просування окупантів до Куп’янська. Водночас у тилу Харківщини росіяни атакують цивільних.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла Анастасія Халецька, начальниця відділення комунікацій 4 ОВМБр.

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Ситуація на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку бойові дії залишаються активними, однак за характером вони відрізняються від ситуації біля Костянтинівки. Російські війська тут роблять ставку не на прямі штурми, а на дистанційне ураження та дії невеликих груп.

"Якщо говорити про ситуацію, до прикладу, на Куп’янщині, то вона там не така динамічна, але це не означає, що ворог не цікавиться нею. Тобто там так само відбуваються боєзіткнення, там так само йдуть активні бойові дії, але вони перш за все полягають застосуванні дронів", — сказала Анастасія Халецька, начальниця відділення комунікацій 4 ОВМБр.

Вона окремо уточнила, що не йдеться про перевагу російських військ у дронах. За словами Халецької, саме дрони стали головним інструментом бойових дій на цій ділянці фронту.

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Як працюють дрони

Через велику роль безпілотників українські військові намагаються знищувати російські сили ще на підступах до позицій. Для цього використовують кілька способів протидії, зокрема вогневі групи та дрони-перехоплювачі.

"Засобів завжди не вистачає. Я думаю, скільки б їх не було, їх буде мало. Але якщо говорити про ефективність, то вона є. До прикладу, наші підрозділи зараз дуже активно використовують саме дрони на оптоволокні", — розповіла Халецька.

За її словами, українські підрозділи також активно проводять розвідку. Оператори БПЛА працюють на значній відстані від лінії зіткнення, щоб уражати цілі ще до того, як вони наблизяться до піхотних позицій.

Що стримує наступ РФ

Попри спроби росіян просуватися невеликими групами, суттєвого наступального потенціалу на цьому напрямку, за оцінкою військової, зараз немає. Одним із головних природних бар’єрів залишається річка Оскіл.

"На мою суб’єктивну думку, наступальний потенціал не є суттєвим саме на цьому напрямку, і він стримуваний такими природними умовами, тобто річкою, яка не дає накопичувати і просуватися ворогу в бік самого Куп’янська або Куп’янська-Вузлового", — зазначила начальниця відділення комунікацій 4 ОВМБр.

Рівень води в Осколі змінюється залежно від пори року та погодних умов. Водночас, за словами Халецької, навіть за нижчого рівня води перейти річку вбрід неможливо. Це ускладнює накопичення сил і подальше просування російських військ.

Якою є тактика окупантів

Російські військові продовжують використовувати малі піхотні групи. Важку або навіть легку броньовану техніку на цій ділянці фронту, за словами Халецької, давно не застосовували. Натомість окупанти намагаються просочуватися між українськими позиціями та шукати місця для подальшого просування.

"Вони завдяки цим малим піхотним групам пробують просуватися, так би мовити, прощупувати і там, де вдається, просочувати свій особовий склад. Там вже давно ми не бачили застосування якоїсь важкої техніки, чи навіть легкої броньованої техніки. Це виключно піхотні малі групи", — сказала Халецька.

Вона також заявила, що росіяни атакують цивільне населення далеко за Куп’янським, у тилу Харківської області. За словами військової, підрозділи "Рубікон" та інші російські сили знищують цивільні автомобілі, намагаючись створити ефект своєї присутності.

"Вони просто нищать цивільне населення. Вони знищують їхні автівки і таким чином створюють ефект, скажімо так, своєї присутності. Чи справедливо, чи чесно, це абсолютно ні", — наголосила Халецька.

Як повідомляли Новини.LIVE, Харківщина залишається одним із пріоритетних напрямків для російських військ. Ворог посилює розвідку та вивчає логістичні маршрути в регіоні. Також росіяни регулярно атакують цивільну й транспортну інфраструктуру та продовжують тероризувати Харків. Українські військові намагаються протидіяти цій активності.

Також Новини.LIVE писали, що на фронті зберігається висока інтенсивність боїв, а на окремих ділянках російські війська посилюють тиск. Найактивніші бої тривають на сході. Окупанти також намагаються розширити зону контролю та знайти нові шляхи для просування. Водночас їхні успіхи залишаються обмеженими. Українські військові продовжують стримувати наступ.