РФ атаковала Харьковщину ракетами, КАБами и дронами: есть раненые

Пожар на АЗС. Фото: ГУНП в Харьковской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 17 населённым пунктам области. По меньшей мере семь человек получили ранения, ещё одна женщина обратилась к врачам из-за последствий предыдущего обстрела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, ГСЧС и ГУНП в Харьковской области.

Пожар на складе. Фото: Нацполиция

Обстрелы Харьковщины

По данным Олега Синегубова, оккупанты применили шесть ракет, четыре управляемые авиабомбы, девять дронов типа "Герань-2", шесть БПЛА "Молния", четыре FPV-дрона и еще 31 беспилотник неустановленного типа.

Больше всего пострадавших в селе Дорошенково Великобурлукской громады, где ранения получили четверо человек. Еще двое мирных жителей пострадали в Дергачах. Кроме того, медики оказали помощь 75-летней женщине, получившей ранение во время обстрела Новоосинового 25 июня.

Поврежденное здание в Харьковской области. Фото: Нацполиция

Также ночью 28 июня российские войска атаковали две автозаправочные станции на территории Наталиньской громады Берестинского района. По предварительным данным прокуратуры, оккупанты применили ударные беспилотники типа "Герань-2". После попаданий на обеих АЗС возникли пожары.

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Поврежденный магазин на автозаправочной станции. Фото: Харьковская областная прокуратура

На одной из заправок огнем повреждены пять транспортных средств. Во время атаки на другую АЗС ранения получил 68-летний водитель грузовика, находившийся в автомобиле. Также повреждены еще два транспортных средства.

Поврежденный грузовик. Фото: Харьковская областная прокуратура

Сгоревший автомобиль. Фото: Нацполиция

Под вражескими ударами также оказались Богодуховский, Чугуевский, Изюмский, Харьковский, Берестинский и Купянский районы. Повреждены жилые дома, общежитие, административные здания, гражданские предприятия, агрофирма, гаражи, трактор, автобусы, автомобили, автозаправочные станции, электросети и железнодорожная инфраструктура.

По информации ГСЧС, в течение суток спасатели ликвидировали восемь пожаров, возникших после российских атак в Чугуевском, Берестинском, Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах.

Автомобиль, получивший повреждения в результате обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

Повреждённый легковой автомобиль. Фото: Нацполиция

Атака на Харьков

Уже утром 28 июня российские войска вновь атаковали Харьков ударным беспилотником. По словам Олега Синегубова, дрон попал в фасад многоэтажного дома в Киевском районе на уровне десятого этажа. Были повреждены окна, а 59-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. На месте работают экстренные службы.

Последствия обстрела Харькова. Фото: ХОВА

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска в течение двух дней наносили массированные удары по производственным объектам Группы Нафтогаз в Харьковской и Полтавской областях. Во время одной из атак был поврежден вахтовый автобус, перевозивший сотрудников предприятия.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские захватчики пытаются нарастить интенсивность боевых действий на Волчанском направлении. В то же время украинские военные заявляют, что эти попытки сопровождаются значительными потерями оккупантов в технике и живой силе. Кроме того, меняется характер боев из-за более активного применения дронов.