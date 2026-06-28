РФ атаковала Харьковщину ракетами, КАБами и дронами: есть раненые

Россия массированно атаковала Харьковщину: последствия обстрелов
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 17 населённым пунктам области. По меньшей мере семь человек получили ранения, ещё одна женщина обратилась к врачам из-за последствий предыдущего обстрела.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, ГСЧС и ГУНП в Харьковской области.
Обстрелы Харьковщины
По данным Олега Синегубова, оккупанты применили шесть ракет, четыре управляемые авиабомбы, девять дронов типа "Герань-2", шесть БПЛА "Молния", четыре FPV-дрона и еще 31 беспилотник неустановленного типа.
Больше всего пострадавших в селе Дорошенково Великобурлукской громады, где ранения получили четверо человек. Еще двое мирных жителей пострадали в Дергачах. Кроме того, медики оказали помощь 75-летней женщине, получившей ранение во время обстрела Новоосинового 25 июня.
Также ночью 28 июня российские войска атаковали две автозаправочные станции на территории Наталиньской громады Берестинского района. По предварительным данным прокуратуры, оккупанты применили ударные беспилотники типа "Герань-2". После попаданий на обеих АЗС возникли пожары.
На одной из заправок огнем повреждены пять транспортных средств. Во время атаки на другую АЗС ранения получил 68-летний водитель грузовика, находившийся в автомобиле. Также повреждены еще два транспортных средства.
Под вражескими ударами также оказались Богодуховский, Чугуевский, Изюмский, Харьковский, Берестинский и Купянский районы. Повреждены жилые дома, общежитие, административные здания, гражданские предприятия, агрофирма, гаражи, трактор, автобусы, автомобили, автозаправочные станции, электросети и железнодорожная инфраструктура.
По информации ГСЧС, в течение суток спасатели ликвидировали восемь пожаров, возникших после российских атак в Чугуевском, Берестинском, Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах.
Атака на Харьков
Уже утром 28 июня российские войска вновь атаковали Харьков ударным беспилотником. По словам Олега Синегубова, дрон попал в фасад многоэтажного дома в Киевском районе на уровне десятого этажа. Были повреждены окна, а 59-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. На месте работают экстренные службы.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска в течение двух дней наносили массированные удары по производственным объектам Группы Нафтогаз в Харьковской и Полтавской областях. Во время одной из атак был поврежден вахтовый автобус, перевозивший сотрудников предприятия.
Также Новини.LIVE сообщали, что российские захватчики пытаются нарастить интенсивность боевых действий на Волчанском направлении. В то же время украинские военные заявляют, что эти попытки сопровождаются значительными потерями оккупантов в технике и живой силе. Кроме того, меняется характер боев из-за более активного применения дронов.