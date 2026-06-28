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Головна Харків Росія масовано атакувала Харківщину: наслідки обстрілів

Росія масовано атакувала Харківщину: наслідки обстрілів

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Дата публікації: 28 червня 2026 10:37
РФ атакувала Харківщину ракетами, КАБами та дронами: є поранені
Пожежа на АЗС. Фото: ГУНП в Харківській області

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 17 населених пунктах області. Поранень зазнали щонайменше семеро людей, ще одна жінка звернулася до медиків через наслідки попереднього обстрілу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, ДСНС та ГУНП в Харківській області.

Пожежа після влучання
Пожежа на складі. Фото: Нацполіція

Обстріли Харківщини

За даними Олега Синєгубова, окупанти застосували шість ракет, чотири керовані авіабомби, дев'ять дронів типу "Герань-2", шість БпЛА "Молнія", чотири FPV-дрони та ще 31 безпілотник невстановленого типу.

Найбільше постраждалих у селі Дорошенкове Великобурлуцької громади, де поранень зазнали четверо людей. Ще двоє мирних жителів постраждали в Дергачах. Крім того, медики надали допомогу 75-річній жінці, яка отримала поранення під час обстрілу Новоосинового 25 червня.

Зруйнована будівля
Пошкоджена будівля на Харківщині. Фото: Нацполіція

Також вночі 28 червня російські війська атакували дві автозаправні станції на території Наталинської громади Берестинського району. За попередніми даними прокуратури, окупанти застосували ударні безпілотники типу "Герань-2". Після влучань на обох АЗС виникли пожежі.

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Пошкоджений магазин на автозааправній станції. Фото: Харківська обласна прокуратура

На одній із заправок вогнем пошкоджено п'ять транспортних засобів. Під час атаки на іншу АЗС поранення отримав 68-річний водій вантажівки, який перебував у автомобілі. Також пошкоджено ще два транспортні засоби. 

Росія масовано атакувала Харківщину
Пошкоджена вантажівка. Фото: Харківська обласна прокуратура
Спалена автівка
Автівка, яка згоріла. Фото: Нацполіція

Під ворожими ударами також опинилися Богодухівський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Берестинський і Куп'янський райони. Пошкоджено житлові будинки, гуртожиток, адміністративні будівлі, цивільні підприємства, агрофірму, гаражі, трактор, автобуси, автомобілі, автозаправні станції, електромережі та залізничну інфраструктуру.

За інформацією ДСНС, протягом доби рятувальники ліквідували вісім пожеж, що виникли після російських атак у Чугуївському, Берестинському, Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах. 

Наслідки обстрілів Харківщини
Автівка, яка зазнала пошкоджень унаслідок обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
Пошкоджена автівка
Пошкоджена легкова автівка. Фото: Нацполіція

Атака на Харків

Вже вранці 28 червня російські війська знову атакували Харків ударним безпілотником. За словами Олега Синєгубова, дрон влучив у фасад багатоповерхового будинку в Київському районі на рівні десятого поверху. Було пошкоджено вікна, а 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. На місці працюють екстрені служби.

Влучання в багатоповерхівку у Харкові
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ХОВА

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська протягом двох днів завдали масованих ударів по виробничих об'єктах Групи Нафтогаз на Харківщині та Полтавщині. Під час однієї з атак був пошкоджений вахтовий автобус, який перевозив працівників підприємства.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські загарбники намагаються наростити інтенсивність бойових дій на Вовчанському напрямку. Водночас українські військові кажуть, що ці спроби супроводжуються значними втратами окупантів у техніці та живій силі. Крім того, змінюється характер боїв через активніше застосування дронів.

АЗС обстріли Новини Харкова війна
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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