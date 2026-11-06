РФ ударила авиабомбами по Изюму на Харьковщине: есть раненые
Вечером 5 ноября российские войска нанесли авиаудар по Изюму в Харьковской области. В результате атаки были повреждены жилые дома и магазины в центральной и южной частях города, а часть города до сих пор остается без электроэнергии. Ранения получили три человека — две женщины и мужчина. Обстрел длился около 20 минут.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Авиаудар по Изюму
По данным Изюмской городской военной администрации, попадания зафиксированы в центральной и южной частях города. В результате обстрела разрушены и повреждены два многоквартирных дома и около десяти частных домов. Также повреждения получили магазины.
Медицинская помощь потребовалась трём местным жителям. Среди пострадавших — две женщины и один мужчина.
По предварительным данным следствия, атака произошла 5 ноября в промежутке между 21:30 и 21:50. Российские войска применили авиационные бомбы ФАБ смодулями УМПК.
Из-за обстрела часть Изюма остаётся без электроснабжения.
Удар по Ивановке
Кроме того, ночью 6 ноября российские военные нанесли удар по селу Ивановка Изюмского района. Атака произошла около 01:00, в результате чего было повреждено частное домовладение. Пострадала семья из четырёх человек: 46-летний мужчина, 41-летняя женщина, их 18-летний сын и трёхлетняя дочь.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.
Как сообщали Новини.LIVE, утром 5 ноября российские оккупанты атаковали Шевченковский район Харькова беспилотником. По предварительной информации, вражеский дрон упал на открытой территории. Сообщений о пострадавших в результате этой атаки не поступало.
Также Новини.LIVE писали, что 4 ноября российский беспилотник попал в мусоровоз в Салтовском районе Харькова. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Спецтехника получила повреждения.