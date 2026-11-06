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Главная Харьков РФ ударила авиабомбами по Изюму на Харьковщине: есть раненые

РФ ударила авиабомбами по Изюму на Харьковщине: есть раненые

Ua ru
6 ноября 2026 11:44
Репортаж
Последствия авиаудара по Изюму в Харьковской области: что известно Новини.LIVE
Последствия удара по Изюму. Фото: Новини.LIVE

Вечером 5 ноября российские войска нанесли авиаудар по Изюму в Харьковской области. В результате атаки были повреждены жилые дома и магазины в центральной и южной частях города, а часть города до сих пор остается без электроэнергии. Ранения получили три человека — две женщины и мужчина. Обстрел длился около 20 минут.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Авиаудар по Изюму

По данным Изюмской городской военной администрации, попадания зафиксированы в центральной и южной частях города. В результате обстрела разрушены и повреждены два многоквартирных дома и около десяти частных домов. Также повреждения получили магазины.

Авіаудар по Ізюму
Место российского удара. Фото: Новини.LIVE
Атака РФ на Ізюм
Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE

Медицинская помощь потребовалась трём местным жителям. Среди пострадавших — две женщины и один мужчина.

Атака РФ на Ізюм
Разрушения после удара РФ. Фото: Новини.LIVE
Авіаудар по Ізюму
Поврежденная крыша больницы. Фото: Новини.LIVE

По предварительным данным следствия, атака произошла 5 ноября в промежутке между 21:30 и 21:50. Российские войска применили авиационные бомбы ФАБ смодулями УМПК.

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Атака РФ на Ізюм
Разрушенная крыша здания. Фото: Новини.LIVE
Авіаудар по Ізюму
Разрушения в здании после удара. Фото: Новини.LIVE

Из-за обстрела часть Изюма остаётся без электроснабжения.

Атака РФ на Ізюм
Больница после удара. Фото: Новини.LIVE

Удар по Ивановке

Кроме того, ночью 6 ноября российские военные нанесли удар по селу Ивановка Изюмского района. Атака произошла около 01:00, в результате чего было повреждено частное домовладение. Пострадала семья из четырёх человек: 46-летний мужчина, 41-летняя женщина, их 18-летний сын и трёхлетняя дочь.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 5 ноября российские оккупанты атаковали Шевченковский район Харькова беспилотником. По предварительной информации, вражеский дрон упал на открытой территории. Сообщений о пострадавших в результате этой атаки не поступало.

Также Новини.LIVE писали, что 4 ноября российский беспилотник попал в мусоровоз в Салтовском районе Харькова. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Спецтехника получила повреждения.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова Изюм КАБ
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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