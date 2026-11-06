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Головна Харків РФ вдарила авіабомбами по Ізюму на Харківщині: є поранені

РФ вдарила авіабомбами по Ізюму на Харківщині: є поранені

Ua ru
6 листопада 2026 11:44
Репортаж
Наслідки авіаудару по Ізюму на Харківщині: що відомо Новини.LIVE
Наслідки удару по Ізюму. Фото: Новини.LIVE

Увечері 5 листопада російські війська завдали авіаудару по Ізюму на Харківщині. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та магазини у центральній і південній частинах міста, а частина міста досі залишається без електроенергії. Поранень дістали троє людей — дві жінки та чоловік. Обстріл тривав близько 20 хвилин.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Авіаудар по Ізюму

За даними Ізюмської міської військової адміністрації, влучання зафіксували у центральній та південній частинах міста. Внаслідок обстрілу зруйновані та пошкоджені два багатоквартирні будинки й близько десяти приватних осель. Також пошкоджень зазнали магазини.

Авіаудар по Ізюму
Місце російського удару. Фото: Новини.LIVE
Атака РФ на Ізюм
Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Медична допомога знадобилася трьом місцевим жителям. Серед постраждалих — дві жінки та чоловік.

Атака РФ на Ізюм
Руйнування після удару РФ. Фото: Новини.LIVE
Авіаудар по Ізюму
Пошкоджений дах лікарні. Фото: Новини.LIVE

За попередніми даними слідства, атака відбулася 5 листопада у проміжку між 21:30 та 21:50. Російські війська застосували авіаційні бомби ФАБ з модулями УМПК.

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Атака РФ на Ізюм
Зруйнований дах будинку. Фото: Новини.LIVE
Авіаудар по Ізюму
Руйнування в будинку після удару. Фото: Новини.LIVE

Через обстріл частина Ізюма залишається без електропостачання.

Атака РФ на Ізюм
Лікарня після удару. Фото: Новини.LIVE

Удар по Іванівці

Крім того, вночі 6 листопада російські військові завдали удару по селу Іванівка Ізюмського району. Атака сталася близько 01:00, унаслідок чого пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждала родина з чотирьох людей: 46-річний чоловік, 41-річна жінка, їхній 18-річний син і трирічна донька.

За цим фактом розпочали досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку 5 листопада російські окупанти атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. За попередньою інформацією, ворожий дрон упав на відкритій території. Повідомлень про постраждалих унаслідок цієї атаки не надходило. 

Також Новини.LIVE писали, що 4 листопада російський безпілотник влучив у сміттєвоз у Салтівському районі Харкова. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Спецтехніка зазнала пошкоджень.

Харківська область обстріли Новини Харкова Ізюм КАБ
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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