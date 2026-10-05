Россия атаковала Харьков ракетами КАБ: есть погибшие и раненые

Спасатели расчищают завалы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 5 октября, российские войска нанесли удар по Харькову с помощью управляемых авиабомб и боевого дрона. В Слободском районе есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, горят складские помещения. Спасатели ищут людей под завалами пятиэтажного дома после российской атаки. Еще один удар пришелся по Киевскому району города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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Сообщение об ударе по Харькову. Фото: скриншот из Telegram

Удар по Слободскому району

Враг атаковал Харьков как минимум тремя КАБами. Попадания зафиксировали в Слободском районе. В результате ударов повреждены жилые дома, также горят складские помещения.

Один из КАБ попал в пятиэтажный жилой дом. Часть конструкций здания была повреждена. Под завалами могут находиться люди, поэтому на месте продолжается поисково-спасательная операция.

Жертвы атаки

На данный момент известно о трёх погибших. Ещё 29 человек получили ранения. Среди них трое детей. Спасатели продолжают поиски людей под завалами повреждённого дома.

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Удар по Киевскому району

Российские войска также атаковали Киевский район Харькова. Там враг применил боевой дрон и нанес удар по заправке. Обследование мест попаданий в городе продолжается.

Атаки за прошедшую неделю

За прошедшую неделю российские войска 38 раз атаковали Харьков. В результате обстрелов погибли три человека, ещё 96 — пострадали. Среди раненых — 15 детей.

Вражеские удары пришлись на семь районов города: Киевский, Салтовский, Шевченковский, Индустриальный, Слободской, Немишлянский и Основянский.

Цели атак

Россияне обстреливали жилые многоэтажки и частный сектор, магазины, торговые центры, лицей, производственные и офисные помещения. Также повреждения получили энергетическая и транспортная инфраструктура.

В прошлый понедельник в результате удара была разрушена часть дома на Салтовке. Взрывная волна выбила около 1600 окон.

В пятницу авиабомбы полностью уничтожили частный дом в Немишлянском районе. Соседние дома в Слободском районе также получили значительные повреждения.

В течение недели из-за российских ударов горели кафе и автомобили, были повреждены электросети, крыши, фасады и балконы.

Удар по Индустриальному

Поздно вечером 4 октября российские «Бандероли» взорвались между жилыми домами в Индустриальном районе. Погиб мужчина, который в момент атаки находился в автомобиле. Одна из пострадавших женщин до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики делают всё возможное, чтобы спасти её.

Чем наносили удары

Для атак на Харьков российские войска применяли авиабомбы, «Шахеды», «Молнии», FPV-дроны и реактивную артиллерию. Тяжелые боеприпасы вызывают масштабные разрушения. В то же время небольшие беспилотники представляют постоянную опасность во время обычных поездок и прогулок — возле дома, магазина или просто на дороге.

Тревоги стали короче

Благодаря отдельному оповещению продолжительность воздушных тревог в Харькове на прошлой неделе была на 59 часов, или 37%, меньше, чем в Харьковской области. В то же время во время сигнала воздушной тревоги в городе жителей призывают немедленно реагировать и укрываться.

Правила безопасности

Горожан также призывают не находиться возле мест прилетов, поскольку российские войска могут нанести повторный удар. Нельзя приближаться к обломкам или сбитым беспилотникам и прикасаться к ним. Даже неразорвавшиеся боеприпасы могут быть смертельно опасными. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить спасателям по номеру 101 или полиции по номеру 102.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные нанесли ракетный удар по Харькову вечером 4 октября. В результате атаки погиб 42-летний мужчина, который проезжал неподалеку от места попадания. Еще шесть человек пострадали, среди них двое полицейских. В городе повреждены жилые дома, кафе и автомобили, а также нежилые здания.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты в ночь на 4 октября атаковали Изюм в Харьковской области. По предварительной информации, противник применил реактивные системы залпового огня крупного калибра. К счастью, люди не пострадали.