Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россия ударила КАБами по Харькову: есть погибшие и раненые

Россия ударила КАБами по Харькову: есть погибшие и раненые

Ua ru
5 октября 2026 16:14
Россия атаковала Харьков ракетами КАБ: есть погибшие и раненые
Спасатели расчищают завалы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 5 октября, российские войска нанесли удар по Харькову с помощью управляемых авиабомб и боевого дрона. В Слободском районе есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, горят складские помещения. Спасатели ищут людей под завалами пятиэтажного дома после российской атаки. Еще один удар пришелся по Киевскому району города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Реклама
Атака РФ на Харків
Сообщение об ударе по Харькову. Фото: скриншот из Telegram

Удар по Слободскому району

Враг атаковал Харьков как минимум тремя КАБами. Попадания зафиксировали в Слободском районе. В результате ударов повреждены жилые дома, также горят складские помещения.

Один из КАБ попал в пятиэтажный жилой дом. Часть конструкций здания была повреждена. Под завалами могут находиться люди, поэтому на месте продолжается поисково-спасательная операция.

Жертвы атаки

На данный момент известно о трёх погибших. Ещё 29 человек получили ранения. Среди них трое детей. Спасатели продолжают поиски людей под завалами повреждённого дома.

Читайте также:

Удар по Киевскому району

Российские войска также атаковали Киевский район Харькова. Там враг применил боевой дрон и нанес удар по заправке. Обследование мест попаданий в городе продолжается.

Атаки за прошедшую неделю

За прошедшую неделю российские войска 38 раз атаковали Харьков. В результате обстрелов погибли три человека, ещё 96 — пострадали. Среди раненых — 15 детей.

Вражеские удары пришлись на семь районов города: Киевский, Салтовский, Шевченковский, Индустриальный, Слободской, Немишлянский и Основянский.

Цели атак

Россияне обстреливали жилые многоэтажки и частный сектор, магазины, торговые центры, лицей, производственные и офисные помещения. Также повреждения получили энергетическая и транспортная инфраструктура.

В прошлый понедельник в результате удара была разрушена часть дома на Салтовке. Взрывная волна выбила около 1600 окон.

В пятницу авиабомбы полностью уничтожили частный дом в Немишлянском районе. Соседние дома в Слободском районе также получили значительные повреждения.

В течение недели из-за российских ударов горели кафе и автомобили, были повреждены электросети, крыши, фасады и балконы.

Удар по Индустриальному

Поздно вечером 4 октября российские «Бандероли» взорвались между жилыми домами в Индустриальном районе. Погиб мужчина, который в момент атаки находился в автомобиле. Одна из пострадавших женщин до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики делают всё возможное, чтобы спасти её.

Чем наносили удары

Для атак на Харьков российские войска применяли авиабомбы, «Шахеды», «Молнии», FPV-дроны и реактивную артиллерию. Тяжелые боеприпасы вызывают масштабные разрушения. В то же время небольшие беспилотники представляют постоянную опасность во время обычных поездок и прогулок — возле дома, магазина или просто на дороге.

Тревоги стали короче

Благодаря отдельному оповещению продолжительность воздушных тревог в Харькове на прошлой неделе была на 59 часов, или 37%, меньше, чем в Харьковской области. В то же время во время сигнала воздушной тревоги в городе жителей призывают немедленно реагировать и укрываться.

Правила безопасности

Горожан также призывают не находиться возле мест прилетов, поскольку российские войска могут нанести повторный удар. Нельзя приближаться к обломкам или сбитым беспилотникам и прикасаться к ним. Даже неразорвавшиеся боеприпасы могут быть смертельно опасными. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить спасателям по номеру 101 или полиции по номеру 102.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные нанесли ракетный удар по Харькову вечером 4 октября. В результате атаки погиб 42-летний мужчина, который проезжал неподалеку от места попадания. Еще шесть человек пострадали, среди них двое полицейских. В городе повреждены жилые дома, кафе и автомобили, а также нежилые здания.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты в ночь на 4 октября атаковали Изюм в Харьковской области. По предварительной информации, противник применил реактивные системы залпового огня крупного калибра. К счастью, люди не пострадали.

Харьков обстрелы Игорь Терехов Новости Харькова погибшие пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации