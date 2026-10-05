Росія атакувала Харків КАБами: є загиблі та поранені

Рятувальники розбирають завали. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 жовтня, російські війська атакували Харків керованими авіабомбами та бойовим дроном. У Слобідському районі є загиблі й поранені, пошкоджені житлові будинки та горять складські приміщення. Рятувальники шукають людей під завалами п’ятиповерхівки після російської атаки. Ще один удар стався у Київському районі міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Повідломлення про удар по Харкову. Фото: скриншот із Telegram

Удар по Слобідському району

Ворог атакував Харків щонайменше трьома КАБами. Влучання зафіксували у Слобідському районі. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, також горять складські приміщення.

Один із КАБів влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Частина конструкцій будівлі була пошкоджена. Під завалами можуть перебувати люди, тому на місці триває пошуково-рятувальна операція.

Жертви атаки

Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Ще 29 людей отримали поранення. Серед них троє дітей. Рятувальники продовжують пошук людей під завалами пошкодженого будинку.

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Удар по Київському району

Російські війська також атакували Київський район Харкова. Там ворог застосував бойовий дрон і вдарив по заправці. Обстеження місць влучань у місті триває.

Атаки за минулий тиждень

За минулий тиждень російські війська 38 разів атакували Харків. Унаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 96 — постраждали. Серед поранених — 15 дітей.

Ворожі удари припали на сім районів міста: Київський, Салтівський, Шевченківський, Індустріальний, Слобідський, Немишлянський та Основ’янський.

Цілі атак

Росіяни били по житлових багатоповерхівках і приватному сектору, магазинах, торговельних центрах, ліцею, виробничих та офісних приміщеннях. Також пошкоджень зазнали енергетична й транспортна інфраструктура.

Минулого понеділка внаслідок удару була зруйнована частина будинку на Салтівці. Вибухова хвиля вибила близько 1600 вікон.

У п’ятницю авіабомби повністю знищили приватний будинок у Немишлянському районі. Сусідні оселі у Слобідському районі також зазнали значних пошкоджень.

Протягом тижня через російські удари горіли кафе та автомобілі, були пошкоджені електромережі, дахи, фасади та балкони.

Удар по Індустріальному

Пізно ввечері 4 жовтня російські "Бандеролі" вибухнули між житловими будинками в Індустріальному районі. Загинув чоловік, який у момент атаки перебував в автомобілі. Одна з постраждалих жінок досі перебуває в лікарні у важкому стані. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати її.

Чим атакували

Для атак на Харків російські війська застосовували авіабомби, "Шахеди", "Молнії", FPV-дрони та реактивну артилерію. Важкі боєприпаси спричиняють масштабні руйнування. Водночас малі безпілотники становлять постійну небезпеку під час звичайних поїздок і прогулянок — біля будинку, магазину чи просто на дорозі.

Тривоги коротші

Завдяки окремому оповіщенню тривалість повітряних тривог у Харкові минулого тижня була на 59 годин, або 37%, меншою, ніж у Харківській області. Водночас під час сигналу повітряної тривоги в місті жителів закликають реагувати негайно та переходити в укриття.

Правила безпеки

Містян також закликають не перебувати біля місць прильотів, оскільки російські війська можуть завдати повторного удару. Не можна наближатися до уламків чи збитих безпілотників і торкатися їх. Навіть нерозірвані боєприпаси можуть бути смертельно небезпечними. У разі виявлення підозрілих предметів потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити рятувальників за номером 101 або поліцію за номером 102.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові завдали ракетного удару по Харкову ввечері 4 жовтня. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік, який проїжджав неподалік місця влучання. Ще шестеро людей постраждали, серед них двоє поліцейських. У місті пошкоджені житлові будинки, кафе та автомобілі, а також нежитлові будівлі.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти у ніч проти 4 жовтня атакували Ізюм Харківської області. За попередньою інформацією, противник застосував реактивні системи залпового вогню великого калібру. На щастя, люди не постраждали.