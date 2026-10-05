Росія атакувала Харків КАБами: є загиблі та поранені

Росія вдарила КАБами по Харкову: є загиблі та поранені
Сьогодні, 5 жовтня, російські війська атакували Харків керованими авіабомбами та бойовим дроном. У Слобідському районі є загиблі й поранені, пошкоджені житлові будинки та горять складські приміщення. Рятувальники шукають людей під завалами п’ятиповерхівки після російської атаки. Ще один удар стався у Київському районі міста.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Удар по Слобідському району
Ворог атакував Харків щонайменше трьома КАБами. Влучання зафіксували у Слобідському районі. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, також горять складські приміщення.
Один із КАБів влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Частина конструкцій будівлі була пошкоджена. Під завалами можуть перебувати люди, тому на місці триває пошуково-рятувальна операція.
Жертви атаки
Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Ще 29 людей отримали поранення. Серед них троє дітей. Рятувальники продовжують пошук людей під завалами пошкодженого будинку.
Удар по Київському району
Російські війська також атакували Київський район Харкова. Там ворог застосував бойовий дрон і вдарив по заправці. Обстеження місць влучань у місті триває.
Атаки за минулий тиждень
За минулий тиждень російські війська 38 разів атакували Харків. Унаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 96 — постраждали. Серед поранених — 15 дітей.
Ворожі удари припали на сім районів міста: Київський, Салтівський, Шевченківський, Індустріальний, Слобідський, Немишлянський та Основ’янський.
Цілі атак
Росіяни били по житлових багатоповерхівках і приватному сектору, магазинах, торговельних центрах, ліцею, виробничих та офісних приміщеннях. Також пошкоджень зазнали енергетична й транспортна інфраструктура.
Минулого понеділка внаслідок удару була зруйнована частина будинку на Салтівці. Вибухова хвиля вибила близько 1600 вікон.
У п’ятницю авіабомби повністю знищили приватний будинок у Немишлянському районі. Сусідні оселі у Слобідському районі також зазнали значних пошкоджень.
Протягом тижня через російські удари горіли кафе та автомобілі, були пошкоджені електромережі, дахи, фасади та балкони.
Удар по Індустріальному
Пізно ввечері 4 жовтня російські "Бандеролі" вибухнули між житловими будинками в Індустріальному районі. Загинув чоловік, який у момент атаки перебував в автомобілі. Одна з постраждалих жінок досі перебуває в лікарні у важкому стані. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати її.
Чим атакували
Для атак на Харків російські війська застосовували авіабомби, "Шахеди", "Молнії", FPV-дрони та реактивну артилерію. Важкі боєприпаси спричиняють масштабні руйнування. Водночас малі безпілотники становлять постійну небезпеку під час звичайних поїздок і прогулянок — біля будинку, магазину чи просто на дорозі.
Тривоги коротші
Завдяки окремому оповіщенню тривалість повітряних тривог у Харкові минулого тижня була на 59 годин, або 37%, меншою, ніж у Харківській області. Водночас під час сигналу повітряної тривоги в місті жителів закликають реагувати негайно та переходити в укриття.
Правила безпеки
Містян також закликають не перебувати біля місць прильотів, оскільки російські війська можуть завдати повторного удару. Не можна наближатися до уламків чи збитих безпілотників і торкатися їх. Навіть нерозірвані боєприпаси можуть бути смертельно небезпечними. У разі виявлення підозрілих предметів потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити рятувальників за номером 101 або поліцію за номером 102.
Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові завдали ракетного удару по Харкову ввечері 4 жовтня. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік, який проїжджав неподалік місця влучання. Ще шестеро людей постраждали, серед них двоє поліцейських. У місті пошкоджені житлові будинки, кафе та автомобілі, а також нежитлові будівлі.
Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти у ніч проти 4 жовтня атакували Ізюм Харківської області. За попередньою інформацією, противник застосував реактивні системи залпового вогню великого калібру. На щастя, люди не постраждали.