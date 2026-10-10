Россия атаковала Харьков: нанесен удар по больнице, есть пострадавшие

Спасатели работают на месте попадания. Фото иллюстративное: ГСЧС в Харьковской области

Сегодня, 10 октября, российские войска нанесли удар по двум районам Харькова. Один из дронов попал в медицинское учреждение, где вспыхнул пожар. По последним данным, пострадали четыре человека, среди них работник ГСЧС. Двоих из них госпитализировали. Последствия удара по другому району города еще устанавливаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Удар по больнице в Харькове

Около 12:23 российский беспилотник попал в медицинское учреждение в Слободском районе Харькова. По словам Игоря Терехова, удар пришелся между четвертым и пятым этажами здания. После попадания возник пожар, охвативший три этажа. Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки пострадала 42-летняя женщина. Ее с ранениями госпитализировали. Еще одной пострадавшей, 53-летней женщине, медики оказали помощь на месте. Впоследствии стало известно о двух других пострадавших. У 32-летней женщины зафиксировали острую стрессовую реакцию, а 63-летнюю женщину госпитализировали.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот из Telegram

Атака на Холодногорский район

Перед ударом по медучреждению россияне атаковали Холодногорский район Харькова. В 12:15 Игорь Терехов сообщил о попадании вражеского дрона типа "Молния". По информации Олега Синегубова, на тот момент сообщений о пострадавших в этом районе не поступало. Последствия попадания уточняются.

Новини.LIVE писали о последствиях ударов РФ по Харькову 5 октября. Российские войска применили управляемые авиабомбы, повредив жилые дома, предприятия, склады и автомобили. По уточненным данным, погибли шесть человек, а за медицинской помощью обратился 61 человек.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что 4 октября около 22:50 российские войска нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Попадание зафиксировали в нежилых зданиях. Погиб 42-летний мужчина, который в момент атаки проезжал неподалеку. Еще шесть человек получили травмы, среди них двое полицейских.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что 3 октября российские войска атаковали Харьков и девять населенных пунктов Харьковской области. В Шевченковском и Киевском районах города беспилотники повредили многоквартирный дом, магазин и автомобиль. Недалеко от Маслиева FPV-дрон попал в гражданский автомобиль на трассе Харьков — Золочев, водитель погиб. Еще один смертельный удар произошел в селе Шестаково Старосалтовской громады, где погибла 35-летняя женщина, а 39-летний мужчина получил ранения.