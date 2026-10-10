Росія атакувала Харків: удар по лікарні, є постраждалі

Рятувальники працюють на місці влучання. Фото ілюстративне: ДСНС в Харківській області

Сьогодні, 10 жовтня, російські війська атакували два райони Харкова. Один із дронів влучив у медичний заклад, де спалахнула пожежа. За останніми даними, постраждали чотири людини, серед них працівник ДСНС. Двох із них госпіталізували. Наслідки удару по іншому району міста ще встановлюють.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської ОДА Олега Синєгубова.

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Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Удар по лікарні у Харкові

Близько 12:23 російський безпілотник влучив у медичний заклад у Слобідському районі Харкова. За словами Ігоря Терехова, удар припав між четвертим і п'ятим поверхами будівлі. Після влучання виникла пожежа, яка охопила три поверхи. Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки постраждала 42-річна жінка. Її з пораненнями госпіталізували. Ще одній постраждалій, 53-річній жінці, медики надали допомогу на місці. Згодом стало відомо про двох інших постраждалих. У 32-річної жінки зафіксували гостру реакцію на стрес, а 63-річну жінку госпіталізували.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Атака на Холодногірський район

Перед ударом по медзакладу росіяни атакували Холодногірський район Харкова. О 12:15 Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого дрона типу "Молнія". За інформацією Олега Синєгубова, на той момент повідомлень про постраждалих у цьому районі не надходило. Наслідки влучання уточнюють.

Новини.LIVE писали про наслідки ударів РФ по Харкову 5 жовтня. Російські війська застосували керовані авіабомби, пошкодивши житлові будинки, підприємства, склади та автомобілі. За уточненими даними, загинули шестеро людей, а по медичну допомогу звернулася 61 людина.

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Раніше Новини.LIVE інформували, що 4 жовтня близько 22:50 російські війська завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Влучання зафіксували у нежитлові будівлі. Загинув 42-річний чоловік, який у момент атаки проїжджав неподалік. Ще шестеро людей отримали травми, серед них двоє поліцейських.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що 3 жовтня російські війська атакували Харків і дев'ять населених пунктів Харківщини. У Шевченківському та Київському районах міста безпілотники пошкодили багатоквартирний будинок, магазин і автомобіль. Поблизу Масліїв FPV-дрон влучив у цивільну машину на трасі Харків — Золочів, водій загинув. Ще один смертельний удар стався в селі Шестакове Старосалтівської громади, де загинула 35-річна жінка, а 39-річний чоловік отримав поранення.