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Главная Харьков Россия нанесла удар по Харьковщине: горели АЗС и многоэтажка

Россия нанесла удар по Харьковщине: горели АЗС и многоэтажка

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 10:23
Харьковщина подверглась массированной атаке БПЛА: погибла женщина
Последствия удара по АЗС в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области

Массированная атака россиян с использованием беспилотников по Харьковской области за последние сутки унесла жизнь пожилой женщины. Еще восемь человек получили ранения. Спасатели ликвидировали десять пожаров после ударов по жилым домам, автозаправочным станциям и гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации и ГСЧС.

Последствия атаки на Харьковскую область

Одной из главных целей россиян стал Изюм. Утром 26 июня ударные беспилотники поразили многоэтажный жилой дом. В результате взрыва загорелись квартиры и балконы на разных этажах. Огонь охватил около 70 кв. м. Погибла 79-летняя женщина, ещё трое местных жителей получили ранения. Также повреждено девять автомобилей.

Еще одна серия ударов пришлась на Солоницевскую громаду Харьковского района. Российские беспилотники атаковали сразу две автозаправочные станции. На одной из них здание было полностью разрушено, возник пожар площадью 400 кв. м, повреждено десять единиц техники. На другой АЗС удар повредил операторскую, но возгорания удалось избежать. К ликвидации последствий привлекались саперы, психологи и офицеры-спасатели громады.

Пожежа на АЗС
Пожар после попадания дрона. Фото: ГСЧС Харьковской области

Раненых также зафиксировали в Богодуховской, Старосалтовской и Нововодолажской громадах. В Губаровке пострадали двое мужчин, в Шестаковом — ещё один местный житель, а в Залужном травмы получили две женщины.

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Помимо жилых домов, российские удары повредили автозаправочные станции, железнодорожную инфраструктуру, автобусы, легковые автомобили, хозяйственные постройки и электросети в Богодуховском, Харьковском, Лозовском, Изюмском и Чугуевском районах.

Вщент зруйнований будинок
От дома осталась лишь одна стена. Фото: ХОВА
Розбитий будинок
Разрушенный дом. Фото: ХОВА

Атака на АЗС в Харькове

В самом Харькове FPV-дрон попал в магазин на территории автозаправочной станции в Шевченковском районе. Загорелся фасад здания, пожар быстро потушили. Люди не пострадали.

Рятувальники гасять пожежу
Спасатель ликвидирует последствия атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты продолжают атаковать Харьковскую область и применять тяжелую технику вблизи линии фронта. В то же время украинские защитники отслеживают действия противника и наносят удары по его вооружению. На этот раз бойцы уничтожили вражеский танк на севере области. Для этого использовали аэроразведку и FPV-дроны.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские захватчики пытаются нарастить интенсивность боевых действий на Волчанском направлении. В то же время украинские военные заявляют, что эти попытки сопровождаются значительными потерями оккупантов в технике и живой силе. Кроме того, изменяется характер боев из-за более активного применения дронов.

Новости Харькова дроны атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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