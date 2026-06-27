Харківщина пережила масовану атаку БпЛА: загинула жінка

Наслідки удару по АЗС у Харківській області. Фото: ДСНС Харківщини

Масована атака росіян безпілотниками по Харківщині за минулу добу забрала життя літньої жінки. Ще восьмеро людей дістали поранення. Рятувальники ліквідували десять пожеж після ударів по житлових будинках, автозаправних станціях і цивільній інфраструктурі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації та ДСНС.

Наслідки атаки на Харківщину

Однією з головних цілей росіян став Ізюм. Вранці 26 червня ударні безпілотники влучили у багатоповерховий житловий будинок. Через вибух загорілися квартири та балкони на різних поверхах. Вогонь охопив близько 70 кв. м. Загинула 79-річна жінка, ще троє місцевих жителів отримали поранення. Також пошкоджено дев'ять автомобілів.

Ще одна серія ударів припала на Солоницівську громаду Харківського району. Російські безпілотники атакували одразу дві автозаправні станції. На одній із них повністю зруйновано будівлю, виникла пожежа площею 400 кв. м, пошкоджено десять одиниць техніки. На іншій АЗС удар пошкодив операторську, але займання вдалося уникнути. До ліквідації наслідків залучали саперів, психологів та офіцерів-рятувальників громади.

Пожежа після влучання дрона. Фото: ДСНС Харківщини

Поранених також зафіксували у Богодухівській, Старосалтівській та Нововодолазькій громадах. У Губарівці постраждали двоє чоловіків, у Шестаковому — ще один місцевий житель, а в Залужному травми отримали дві жінки.

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Окрім житлових будинків, російські удари пошкодили автозаправні станції, залізничну інфраструктуру, автобуси, легкові автомобілі, господарські споруди та електромережі у Богодухівському, Харківському, Лозівському, Ізюмському та Чугуївському районах.

Від будинку залишилась лише одна стіна. Фото: ХОВА

Зруйнований будинок. Фото: ХОВА

Атака на АЗС в Харкові

У самому Харкові FPV-дрон влучив у магазин на території автозаправної станції в Шевченківському районі. Загорівся фасад будівлі, пожежу швидко загасили. Люди не постраждали.

Рятуальник ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Раніше Новини.LIVE писали, що російські окупанти продовжують атакувати Харківщину та застосовувати важку техніку біля лінії фронту. Водночас українські захисники відстежують дії противника та завдають ударів по його озброєнню. Цього разу бійці знищили ворожий танк на півночі області. Для цього використали аеророзвідку та FPV-дрони.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські загарбники намагаються наростити інтенсивність бойових дій на Вовчанському напрямку. Водночас українські військові кажуть, що ці спроби супроводжуються значними втратами окупантів у техніці та живій силі. Крім того, змінюється характер боїв через активніше застосування дронів.