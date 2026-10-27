Последствия удара по Изюму. Фото: Харьковская ОВА

Сегодня, 27 октября, российские войска нанесли удары по Изюму, Дергачам и Харькову. В результате ударов повреждены жилые дома, автомобили и другие объекты. В Дергачах за медицинской помощью обратились пять человек, ещё один человек пострадал в Харькове. В Изюме из-за повреждения электросетей часть жителей временно осталась без света.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Сообщение об обстрелах. Фото: скриншот из Telegram

Удар по Изюму

27 октября около 09:30 российские войска обстреляли район железнодорожного рынка в Изюме. По предварительной информации городской военной администрации, враг применил реактивную систему залпового огня. В результате атаки два жилых дома разрушены, ещё более 20 получили повреждения.

Также сообщалось о повреждении восьми частных домов, гаража и семи автомобилей. В результате удара пострадали электросети, поэтому часть жителей города временно осталась без электроснабжения. По имеющейся информации, обошлось без пострадавших.

Обстрел Дергачей

Под российским ударом оказался и город Дергачи. Враг атаковал населенный пункт ракетой. Сначала сообщалось о трех пострадавших, впоследствии за помощью к врачам обратились еще два человека. Таким образом, число пострадавших возросло до пяти.

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В результате обстрела зафиксировано попадание в складское здание. Также повреждены оборудование автозаправочной станции и автомобиль. На месте работают экстренные службы, которые устраняют последствия атаки. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Атаки на Харьков

Российские беспилотники атаковали и Харьков. Один из вражеских ударов зафиксирован в Слободском районе города. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется.

Еще два беспилотника попали в Шевченковский район. Известно об одном пострадавшем. Медики оказывают ему необходимую помощь. Повреждены частный автомобиль и вход в одну из станций метрополитена.

Еще один удар зафиксировали в Холодногорском районе. Последствия атаки устанавливаются.

Как сообщали Новини.LIVE, днём 24 октября российские войска нанесли ракетный удар по Лозовой в Харьковской области. Под удар попало складское здание, после попадания там вспыхнул пожар. В результате атаки погиб 45-летний мужчина, ещё двое мужчин получили ранения. Также медицинская помощь понадобилась женщине, пережившей сильный стресс.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Лозовой число погибших в результате российской атаки возросло до трёх. В больнице скончалась ещё одна пострадавшая. Медики пытались спасти ей жизнь, однако полученные ранения оказались слишком тяжёлыми. Всего в результате удара по городу 34 человека получили ранения, а трое перенесли острую стрессовую реакцию. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.