Наслідки удару по Ізюму. Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 27 жовтня, російські війська атакували Ізюм, Дергачі та Харків. Унаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, автомобілі та інші об’єкти. У Дергачах по медичну допомогу звернулися п’ятеро людей, ще одна людина постраждала в Харкові. В Ізюмі через пошкодження електромереж частина жителів тимчасово залишилася без світла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Повідомлення про обстріли. Фото: скриншот із Telegram

Удар по Ізюму

Російські війська 27 жовтня близько 09:30 обстріляли район залізничного ринку в Ізюмі. За попередньою інформацією міської військової адміністрації, ворог застосував реактивну систему залпового вогню. Внаслідок атаки два житлові будинки зруйновані, ще понад 20 зазнали пошкоджень.

Також повідомлялося про пошкодження восьми приватних будинків, гаража та семи автомобілів. Через удар постраждали електромережі, тому частина жителів міста тимчасово залишилася без електропостачання. За наявною інформацією, обійшлося без постраждалих.

Обстріл Дергачів

Під російським ударом опинилося і місто Дергачі. Ворог атакував населений пункт ракетою. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, згодом по допомогу до лікарів звернулися ще двоє людей. Таким чином, кількість постраждалих зросла до п'яти.

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Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у складську будівлю. Також пошкоджені обладнання автозаправної станції та автомобіль. На місці працюють екстрені служби, які усувають наслідки атаки. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Атаки на Харків

Російські безпілотники атакували й Харків. Один із ворожих ударів зафіксували у Слобідському районі міста. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється.

Ще два безпілотники влучили у Шевченківському районі. Відомо про одну постраждалу людину. Медики надають їй необхідну допомогу. Пошкоджено приватне авто та вхід до однієї зі станцій метрополітену.

Згодом, ще один удар зафіксували у Холодногірському районі. Наслідки атаки наразі встановлюються.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 24 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині. Під удар потрапила складська будівля, після влучання там спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік, ще двоє чоловіків дістали поранення. Також медична допомога знадобилася жінці, яка пережила сильний стрес.

Також Новини.LIVE писали, що у Лозовій кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до трьох. У лікарні померла ще одна постраждала. Медики намагалися врятувати її життя, однак отримані поранення виявилися надто тяжкими. Загалом внаслідок удару по місту 34 людини зазнали поранень, а троє отримали гостру реакцію на стрес. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.