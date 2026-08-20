Россия атаковала Харьковщину дронами: погибли 200 свиней

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и ещё девять населённых пунктов области. Под ударами оказались жилые дома, предприятия, электросети и автомобили. На одной из свиноферм в Изюмском районе погибли около 200 животных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Повреждённый в результате атаки автомобиль. Фото: ХОВА

Удары по Харькову

В Харькове российские беспилотники атаковали Салтовский, Холодногорский и Индустриальный районы. В результате ударов повреждена автозаправочная станция. После попадания одного из БПЛА возник пожар. По данным ГСЧС, горело дерево на площади четыре квадратных метра.

Всего за сутки российские войска применили по Харьковской области две ракеты, один БПЛА типа "Герань-2", пять дронов "Молния", семь FPV-дронов и еще 76 беспилотников, тип которых устанавливается.

Россияне атаковали ферму

Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов стала Великая Комышуваха Изюмского района. Россияне нанесли удар с помощью дронов по сельскохозяйственному предприятию и повредили свиноферму. Там возник пожар площадью 50 квадратных метров. По данным ОВА, в результате атаки погибли около 200 свиней. Также в Изюмском районе в Волоховом Яру поврежден коровник, а в селе Степок — складское помещение и электросети.

Последствия обстрела Харьковской области

В Золочеве Богодуховского района повреждены частный дом, автомобиль и склад. В Гнилице Купянского района поврежден частный дом.

Последствия атак зафиксировали и в Харьковском районе: в Лесном поврежден автомобиль, а в Дергачах — частный дом. В селе Веселое Лозовского района повреждено складское здание.

Кроме того, медики оказали помощь 57-летнему мужчине, который еще 14 августа получил ранение в результате российского удара по селу Петровка Купянского района.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты утром 18 августа нанесли ракетный удар по поселку Печениги в Харьковской области. Оккупанты попали в многолюдное место в поселке. В результате атаки погибли люди, ещё десятки пострадали, а из-за обстрела на этом участке временно перекрыли движение по государственной автодороге.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские военные пытаются выдавать сгенерированные искусственным интеллектом кадры за подтверждение своего продвижения в Харьковской области. Пропагандистские ресурсы опубликовали видео, которое якобы должно было доказать проникновение российских военных на окраину села Оскол. Однако при анализе кадров были обнаружены признаки генерации.