Атака на Харків на область: є загиблі та руйнування

Рятувальник гасить пожежу у селі Балаклії на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська вранці 19 серпня знову атакували Харків та область. Попередньо, ворожий безпілотник влучив у Салтівському районі міста. Крім того, протягом минулої доби під ударами перебували 15 населених пунктів Харківщини. Загинули 10 людей, ще 23 постраждали, серед них дитина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та Харківську обласну прокуратуру.

Удар по Харкову

Вранці 19 серпня російські війська атакували обласний центр. За попередньою інформацією Олега Синєгубова, зафіксовано влучання ворожого БпЛА у Салтівському районі Харкова.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Пізніше очільник ОВА уточнив, що ворожий БпЛА впав біля багатоквартирного будинку. Інформація про постраждалих не надходила.

Загалом протягом попередньої доби російська армія застосувала по Харківщині чотири ракети, п'ять керованих авіабомб, два БпЛА типу "Герань-2", п'ять "Молній", чотири FPV-дрони та ще 40 безпілотників, тип яких встановлюють.

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Ракетна атака на Печеніги

Найбільше жертв зафіксовано у Печенігах Чугуївського району. За даними прокуратури, російські військові атакували селище 18 серпня близько 08:40. Попередньо, ворог застосував дві малогабаритні крилаті ракети "Бандероль".

Внаслідок удару загинули 10 людей. За оновленими даними Харківської ОВА, кількість постраждалих становить 18 людей. Пошкоджено 10 приватних будинків, п'ять магазинів, будівлю пошти та 15 автомобілів. Прокуратура також повідомляє про пошкодження кафе. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Також у Чугуївському районі російська атака пошкодила автомобіль у селі Рубіжне.

Обстріл Балаклії

У Балаклії Ізюмського району російський удар припав уже на ранок 19 серпня. За попередніми даними прокуратури, місто атакували безпілотником типу "Герань-2". Внаслідок влучання постраждала родина. 38-річний чоловік отримав осколкові поранення нижніх кінцівок, а його 31-річна дружина та 9-річний син зазнали гострої реакції на стрес. Також пошкоджено житлові будинки.

Горить будинок після влучання. Фото: Харківська обласна прокуратура

Атака на Харківщину

В Ізюмському районі протягом доби були й інші руйнування. У селі Високе пошкоджено складську будівлю та автомобіль, у Волоховому Яру — склад, у Барвінковому — залізнична інфраструктура, а в Ізюмі — електромережі. У селищі Слатине Дергачівської громади внаслідок російської атаки поранені двоє чоловіків віком 44 та 47 років. Також пошкоджено автомобіль.

Атака РФ на фермерське господарство. Фото: ХОВА

Одразу кілька населених пунктів Богодухівського району зазнали пошкоджень. У Гуринівці пошкоджено приватний будинок, у Зарябинці — автомобіль, а в Сухинах — автозаправну станцію. У Довжику пошкоджені електромережі. У Клиновій-Новоселівці руйнувань зазнали два приватні будинки та дві господарчі споруди. У Куп'янському районі наслідки атаки зафіксували в селі Кравцівка, де пошкоджено мікроавтобус. У Лозівському районі під ударом опинилося селище Близнюки. Там пошкоджено два автомобілі та складську будівлю.

Раніше Новини.LIVE писали, що 16 серпня росіяни двічі атакували Ізюм. Першу атаку окупанти здійснили близько 21:30. У місті пошкоджено 19 приватних та чотири багатоквартирні будинки, господарчу споруду, гараж і автомобіль. Під ранок, близько 04:00 17 серпня російські війська знову атакували Ізюм. Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки й автомобіль.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Куп'янській громаді через постійні російські обстріли фактично не залишилося вцілілої багатоповерхової забудови. Житлові квартали міста продовжують руйнуватися, однак попри небезпеку там досі залишаються сотні цивільних, а їхня евакуація стає дедалі складнішою через активність ворожих FPV-дронів.