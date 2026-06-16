Россия нанесла удар по Харькову: Госслужба по чрезвычайным ситуациям показала кадры последствий

Спасатель на месте происшествия. Фото: ГСЧС Харьковской области

Сегодня утром, 16 июня, российские войска нанесли удар по Харькову с помощью ударных беспилотников. Оккупанты обстреляли Холодногорский, Киевский и Основянский районы города. Известно как минимум о четырёх пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации и ГСЧС области.

Последствия атаки на Харьков

По данным спасателей, в Холодногорском районе вражеский беспилотник попал на территорию гражданского предприятия. В результате удара возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что сначала в больницу доставили 68-летнего мужчину. Впоследствии количество пострадавших возросло до четырех: 45-летнему мужчине и 66-летней женщине медики оказали помощь.

Машина спасателей. Фото: ГСЧС Харьковской области

Спасатель общается по рации. Фото: ГСЧС Харьковской области

Падение обломков

В Киевском районе зафиксировали падение обломков вражеского дрона на территории церкви и во дворе возле многоэтажного дома. Пожаров не возникло, однако поврежден автомобиль. Кроме того, в Основянском районе после атаки загорелась сухая трава на открытой территории. Огонь ликвидировали подразделения ГСЧС.

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В настоящее время профильные службы продолжают обследование мест попаданий и устанавливают окончательные последствия очередной атаки на город.

Спасатель на месте попадания. Фото: ГСЧС Харьковской области

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Атака на Харьков

Новости.LIVE сообщали, что российские войска в ночь на 15 июня атаковали Харьков несколькими волнами беспилотников и ракет. Под ударами оказались жилые районы, гражданские объекты и Харьковский художественный музей. После попадания беспилотника в здание музея вспыхнул масштабный пожар. Часть коллекции удалось вынести в безопасное место. Во время ликвидации последствий обстрелов враг нанес повторный удар по месту работы экстренных служб. Погибли спасатели и гражданские лица.

Также накануне в результате атаки беспилотников на Шевченковский и Холодногорский районы города повреждена инфраструктура зоопарка. По данным областных властей, часть животных погибла, есть также раненые животные.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 11 населенным пунктам области. В результате атак пострадали 23 человека, среди них четверо детей. Под ударами оказались, в частности, Балаклея, Добренька, Одноробовка, Шевченково и другие населенные пункты.