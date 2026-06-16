Росія вдарила по Харкову: ДСНС показали кадри наслідків

Рятувальник на місці влучання. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська сьогодні вранці, 16 червня, атакували Харків ударними безпілотниками. Окупанти обстріляли Холодногірський, Київський та Основ'янський райони міста. Відомо щонайменше про чотирьох постраждалих.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації та ДСНС області.

Наслідки атаки на Харків

За даними рятувальників, у Холодногірському районі ворожий безпілотник влучив на території цивільного підприємства. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що спочатку до лікарні доправили 68-річного чоловіка. Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох: 45-річному чоловіку та 66-річній жінці медики надали допомогу.

Машина рятувальників. Фото: ДСНС Харківщини

Рятувальник спілкується рацією. Фото: ДСНС Харківщини

Падіння уламків

У Київському районі зафіксували падіння уламків ворожого дрона на території церкви та у дворі біля багатоповерхового будинку. Пожеж не виникло, однак пошкоджено автомобіль. Крім того, в Основ'янському районі після атаки загорілася суха трава на відкритій території. Вогонь ліквідували підрозділи ДСНС.

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Наразі профільні служби продовжують обстеження місць влучань та встановлюють остаточні наслідки чергової атаки на місто.

Рятувальник на місці влучання. Фото: ДСНС Харківщини

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Атака на Харків

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська у ніч на 15 червня атакували Харків кількома хвилями безпілотників і ракет. Під ударами опинилися житлові райони, цивільні об'єкти та Харківський художній музей. Після влучання безпілотника у будівлі музею спалахнула масштабна пожежа. Частину колекції вдалося винести у безпечне місце. Під час ліквідації наслідків обстрілів ворог завдав повторного удару по місцю роботи екстрених служб. Загинули рятувальники та цивільні.

Також напередодні внаслідок атаки безпілотників на Шевченківський та Холодногірський райони міста пошкоджено інфраструктуру зоопарку. За даними обласної влади, частина тварин загинула, є також поранені тварини.

Крім того, Новини.LIVE писали, що впродовж минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 11 населених пунктах області. Внаслідок атак постраждали 23 людини, серед них четверо дітей. Під ударами були й, зокрема, Балаклія, Добренька, Одноробівка, Шевченкове та інші населені пункти.