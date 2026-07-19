Удары по Изюму и пригородам Харькова: погибшие и десятки раненых

Поврежденный дом в Изюме. Фото: Харьковская областная государственная администрация

Утром 19 июля российские войска атаковали Изюм и пригороды Харькова. В Изюме беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом, пострадали 17 человек. В пригороде областного центра погибли трое человек, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и Харьковскую областную прокуратуру.

Поврежденный дом в Изюме. Фото: Харьковская ОВА

Дрон попал в жилой дом в Изюме

По информации Олега Синегубова, около 09:20 российские военные атаковали центральную часть Изюма ударным беспилотником. Дрон попал в пятиэтажный жилой дом. Число пострадавших в течение нескольких часов выросло сначала с восьми до 13, а затем — до 17 человек.

"Попадание зафиксировано в пятиэтажном жилом доме в центральной части города. На данный момент число пострадавших достигло 17 человек, среди которых маленький мальчик", — сообщил Олег Синегубов.

Среди пострадавших — 25-летняя женщина и ее годовалый сын. У них наблюдается острая стрессовая реакция. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Последствия атаки

В результате взрыва повреждения получили как минимум пять многоквартирных жилых домов. Также повреждено около 20 автомобилей, припаркованных вблизи места попадания.

На месте работают подразделения ГСЧС, медики, полицейские и другие экстренные службы. Они осматривают поврежденные дома, помогают жильцам и фиксируют последствия российской атаки.

Автомобили, поврежденные в результате обстрела. Фото: Харьковская ОГА

В пригороде Харькова погибли три человека

Кроме того, около полудня российские войска нанесли новый удар по пригороду Харькова. По предварительным данным, в результате попаданий погибли три человека. Число пострадавших сначала оценивалось в 13 человек, однако впоследствии оно возросло до 16. Девять пострадавших доставили в больницы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Все экстренные службы работают в усиленном режиме. На данный момент в больницы доставлены девять пострадавших, трое — в тяжелом состоянии", — отметил глава Харьковской ОВА.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне взяли под контроль с помощью дронов Муравский путь на участке между Золочевом и Максимовкой в Харьковской области. Из-за постоянных атак FPV-дронов и беспилотников типа "Молния" мирные жители почти перестали пользоваться этой дорогой, а для ее защиты уже начали создавать антидроновый коридор.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне атаковали FPV-дроном полицейских Дергачевской громады, которые проводили эвакуацию мирных жителей. Правоохранителям в конце концов удалось вывезти девять человек, среди которых четверо детей.