Удари по Ізюму та передмістю Харкова: загиблі й десятки поранених

Пошкоджений будинок у Ізюмі. Фото: Харківська ОВА

Російські війська вранці 19 липня атакували Ізюм і передмістя Харкова. В Ізюмі безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, постраждали 17 людей. У передмісті обласного центру загинули троє людей, ще 16 дістали поранення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та Харківську обласну прокуратуру.

Пошкоджений будинок в Ізюмі. Фото: Харківська ОВА

Дрон влучив у житловий будинок в Ізюмі

За інформацією Олега Синєгубова, близько 09:20 російські військові атакували центральну частину Ізюма ударним безпілотником. Дрон влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Кількість постраждалих упродовж кількох годин зросла спочатку з восьми до 13, а згодом — до 17 людей.

"Влучання зафіксовано в п’ятиповерховий житловий будинок у центральній частині міста. На цю хвилину кількість постраждалих сягнула 17 людей, серед яких маленький хлопчик", — повідомив Олег Синєгубов.

Серед постраждалих — 25-річна жінка та її однорічний син. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

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Наслідки атаки

Унаслідок вибуху пошкоджень зазнали щонайменше п’ять багатоквартирних житлових будинків. Також понівечено близько 20 автомобілів, припаркованих поблизу місця влучання.

На місці працюють підрозділи ДСНС, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Вони обстежують пошкоджені будинки, допомагають мешканцям та фіксують наслідки російської атаки.

Автівки, які були пошкоджені унаслідок обстрілу. Фото: Харківська ОВА

У передмісті Харкова загинули троє людей

Окрім цього, близько полудня російські війська завдали нового удару по передмістю Харкова. За попередніми даними, внаслідок влучань загинули троє людей. Кількість постраждалих спочатку оцінювали у 13 людей, однак згодом вона зросла до 16. Дев’ятьох потерпілих доправили до лікарень, троє з них перебувають у важкому стані.

"Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі. Наразі до лікарень доставлені дев’ять постраждалих, троє — у важкому стані", — зазначив начальник Харківської ОВА.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни взяли під дроновий контроль Муравський шлях на ділянці між Золочевом і Максимівкою на Харківщині. Через постійні атаки FPV-дронів та безпілотників типу "Молнія" цивільні майже перестали користуватися цією дорогою, а для її захисту вже почали створювати антидроновий коридор.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни атакували FPV-дроном поліцейських Дергачівської громади, які здійснювали евакуацію мирних жителів. Правоохоронцям врешті-решт вдалося вивезти дев'ятьох людей, серед яких четверо дітей.