Обстрелы Харьковской области 25 сентября: есть раненые и разрушения

Разбитая машина. Фото: Виктор Коваленко

24–25 сентября российские войска атаковали несколько громад общин Харьковской области. В Золочеве был ранен 27-летний мужчина, а 20-летней женщине оказали помощь в связи с острой стрессовой реакцией. В Довжике и Чугуеве повреждены гражданские объекты и транспорт. В Оскольской общине также есть пострадавшие, а в Осколе повреждено более десяти частных домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по Золочеву

Сегодня российские войска трижды атаковали Золочев. В результате удара беспилотника ранение получил 27-летний мужчина. 20-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Обоим оказывают медицинскую помощь. В поселке повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. Последствия атаки устраняют профильные специалисты.

Атака на Довжик

Около 10:00 25 сентября россияне нанесли удар FPV-дроном по центральной части Довжика. Люди не пострадали. В результате атаки повреждены помещения магазина и гражданский автомобиль.

Повреждённое предприятие в Чугуеве

Российские войска также нанесли удар по гражданскому предприятию в одном из микрорайонов Чугуева. В результате атаки повреждены крыши и окна зданий, а также несколько единиц транспорта. Есть ли пострадавшие среди людей, в настоящее время выясняется.

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Удар по Оскольской громаде

Вечером 24 сентября российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Оскольской шромаде. Пострадали два человека. Утром 25 сентября россияне вновь атаковали Оскол. На этот раз повреждения получили более десяти частных домов.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 сентября в Изюмском районе Харьковской области, за пределами Балаклеи, мужчина ехал на тракторе по лесу и наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва он пострадал.

Также Новини.LIVE сообщали, что 22 и 23 сентября российские войска вновь атаковали Изюм в Харьковской области управляемыми авиабомбами. Было нанесено четыре удара по жилому сектору. В результате обстрела вспыхнули пожары, повреждены дома и хозяйственные постройки. Известно о восьми пострадавших, среди них есть ребенок. На местах ударов работали подразделения ГСЧС.